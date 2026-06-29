Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích gay gắt HLV Hong Myung-bo sau khi bị loại khỏi World Cup 2026 Sau thất bại bạc nhược tại World Cup 2026, Tổng thống Lee Jae-myung đã công khai chỉ trích năng lực của HLV Hong Myung-bo và yêu cầu tái cấu trúc toàn diện Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Giấc mơ World Cup 2026 của bóng đá Hàn Quốc đã chính thức khép lại trong cay đắng. Chiều 28/6, sau khi các kết quả cuối cùng xác nhận đội tuyển xứ kim chi không thể lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đã bùng phát từ cấp cao nhất của chính phủ.

Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi đi một thông điệp đanh thép, không chỉ là lời xin lỗi tới người hâm mộ mà còn là một cuộc tấn công trực diện vào công tác quản lý của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA). Ông thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn của đội nhà là "vô lý" và đổ lỗi cho những sai sót nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị chiến dịch.

Cáo buộc về lợi ích nhóm và sự yếu kém năng lực

Trọng tâm của cơn thịnh nộ từ Tổng thống hướng về quyết định bổ nhiệm nhân sự của KFA. Ông Lee Jae-myung không ngần ngại chỉ trích HLV trưởng Hong Myung-bo là người "không đủ năng lực". Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, việc đưa cựu danh thủ này lên nắm quyền là hệ quả của một quy trình thiếu minh bạch, ưu tiên các mối quan hệ cá nhân hơn là trình độ chuyên môn thực tế.

Tổng thống Lee Jae-myung đích thân lên tiếng sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại

"Khi bạn giao quyền điều hành cho một người không đủ năng lực bằng cách ưu tiên các mối quan hệ cá nhân, rất dễ đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào", Tổng thống Lee viết trên trang cá nhân. Ông nhấn mạnh rằng những quyết định nhân sự vô lý này chỉ xảy ra khi hệ thống kiểm soát đối với người đứng đầu KFA bị tê liệt, ám chỉ trách nhiệm trực tiếp của Chủ tịch liên đoàn.

Thất bại bạc nhược trên sân cỏ và áp lực cải tổ

Trên phương diện chuyên môn, đội tuyển Hàn Quốc đã trải qua một hành trình đáng thất vọng. Dù có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng trước CH Séc, đội bóng của HLV Hong Myung-bo đã sa sút không phanh với hai thất bại liên tiếp trước Nam Phi và Mexico. Dù tỷ số các trận thua chỉ là tối thiểu, nhưng lối chơi thiếu sức sống và bạc nhược đã khiến họ mất quyền tự quyết.

Sự thất vọng càng nhân lên khi nhìn sang quốc gia láng giềng Nhật Bản. Trong khi Hàn Quốc phải xách vali về nước sớm, Nhật Bản đã hiên ngang tiến vào vòng 1/16, trở thành đại diện tiêu biểu của bóng đá châu Á (AFC) tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước tình hình này, Tổng thống Lee Jae-myung đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc để phân tích sâu nguyên nhân thất bại. Ông nhấn mạnh rằng việc tham gia World Cup sử dụng nguồn lực quốc gia và tiền thuế của dân, do đó cần có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này tái diễn, bắt đầu từ việc cải cách toàn diện công tác quản lý thể thao.