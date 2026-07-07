Tổng thống Trump can thiệp vụ thẻ đỏ của Balogun: Bước ngoặt cho ĐT Mỹ tại World Cup Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, tiền đạo Folarin Balogun đã được tạm hoãn án treo giò để kịp góp mặt trong trận đấu sinh tử với ĐT Bỉ tại vòng knock-out.

Trong bóng đá hiện đại, hiếm khi một tấm thẻ đỏ lại trở thành tâm điểm của chính trường quốc tế. Tuy nhiên, trường hợp của Folarin Balogun tại kỳ World Cup năm nay đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có. Từ một pha va chạm gây tranh cãi trên sân cỏ, vụ việc đã vươn tới tận Nhà Trắng, dẫn đến một quyết định thay đổi cục diện từ FIFA ngay trước thềm trận đấu quan trọng của đội tuyển Mỹ.

Khoảnh khắc thay đổi trận đấu và sự can thiệp từ Nhà Trắng

Mọi chuyện bắt đầu trong trận đấu tại vòng 1/16 giữa đội tuyển Mỹ và Bosnia & Herzegovina diễn ra vào ngày 2/7. Folarin Balogun, niềm hy vọng số một trên hàng công của "Xứ sở cờ hoa", đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ người hùng ghi bàn mở tỷ số ở phút 45 đến kẻ tội đồ nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 64 sau pha va chạm với Tarik Muharemovic.

Quyết định của trọng tài sau khi tham khảo VAR đã đẩy đội tuyển Mỹ vào thế khó cho vòng đấu kế tiếp. Tuy nhiên, vào ngày 5/7, FIFA đã đưa ra một thông báo gây ngạc nhiên: tạm đình chỉ án treo giò đối với Balogun. Bước ngoặt này xuất phát từ một cuộc liên lạc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đứng đầu bóng đá thế giới.

Tổng thống Trump kêu gọi FIFA xem xét thẻ đỏ của Balogun

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/7, Tổng thống Trump xác nhận ông đã đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét lại vụ việc. Với quan điểm thẳng thắn, ông cho rằng tình huống đó chỉ là sự va chạm giữa hai vận động viên xuất sắc và việc cấm thi đấu là "không công bằng".

Lý lẽ của người đứng đầu nước Mỹ

Tổng thống Trump không ngần ngại bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp lý của tấm thẻ đỏ: "Tôi đã xem lại tình huống đó. Đó thậm chí không phải là một hành vi vi phạm luật. Vị trọng tài điều khiển trận đấu có đôi chút đáng nghi ngờ khi đưa ra một quyết định mà hầu như không ai có thể tin được".

Ông nhấn mạnh triết lý của mình về thể thao: những cầu thủ giỏi nhất cần phải có mặt trên sân. Đối với ông, việc một cầu thủ bị tước quyền thi đấu ở một trận đấu quan trọng sắp tới vì một lỗi không rõ ràng là điều khó chấp nhận. Sự can thiệp này, dù gây tranh cãi, đã mang lại kết quả cụ thể khi FIFA áp dụng Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật (FDC) để đưa ra thời gian thử thách một năm thay vì treo giò ngay lập tức.

Phản ứng của FIFA và tính độc lập của bóng đá

Quyết định hoãn thi hành án treo giò đối với Balogun ngay lập tức vấp phải những luồng dư luận trái chiều về tính liêm chính của giải đấu. Để trấn an dư luận, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định các cơ quan tư pháp của tổ chức này luôn hoạt động độc lập và tự chủ.

Quyết định hoãn thi hành án treo giò với Balogun khiến FIFA vấp phải chỉ trích

Ông Infantino thừa nhận có nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Trump, nhưng giải thích rằng đây là một phần trong các cuộc thảo luận thường xuyên với các nguyên thủ quốc gia về World Cup. "Tôi đã giải thích rằng đang có quá trình pháp lý diễn ra và vụ việc sẽ được các cơ quan có thẩm quyền quyết định. Việc chúng ta thích hay không thích một quyết định nào đó không quan trọng bằng việc tôn trọng các thể chế độc lập", ông Infantino nhấn mạnh.

Tác động chiến thuật trước trận gặp ĐT Bỉ

Việc Balogun đủ điều kiện thi đấu vào lúc 7h ngày 7/7 trước đội tuyển Bỉ là một cú hích cực lớn cho đội tuyển Mỹ. Thống kê cho thấy sức mạnh tấn công của đội bóng xứ cờ hoa giảm sút đáng kể khi thiếu vắng tiền đạo này. Với khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén, Balogun chính là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ trứ danh của đại diện châu Âu.

Trận đấu tới không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn trên sân cỏ, mà còn mang theo sức nặng của những quyết định hậu trường đầy kịch tính. Liệu Balogun có thể đền đáp sự kỳ vọng (và cả sự can thiệp quyết liệt) để đưa đội tuyển Mỹ tiến sâu hơn tại kỳ World Cup lịch sử này hay không? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút sắp tới.