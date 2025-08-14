Thông tin Top 20 công ty xây nhà trọn gói TPHCM giá rẻ, uy tín, chuyên nghiệp Dịch vụ xây nhà trọn gói tại TPHCM mang đến giải pháp toàn diện để gia chủ sở hữu ngôi nhà mơ ước mà không phải bận tâm đến từng khâu thiết kế, thi công hay hoàn thiện nội thất. Với phương châm “Chìa khóa trao tay”, dịch vụ đảm bảo quy trình chuyên nghiệp, minh bạch, đúng tiến độ và hạn chế tối đa phát sinh chi phí, giúp khách hàng an tâm trong suốt quá trình xây dựng.

Xây nhà trọn gói là gì?

Xây nhà trọn gói, hay còn gọi với cách khác là dịch vụ chìa khóa trao tay là giải pháp mà chủ nhà giao toàn bộ quá trình xây dựng cho một đơn vị chuyên nghiệp. Nhà thầu sẽ đảm nhận từ khâu khảo sát hiện trạng, lập bản thiết kế, xin giấy phép xây dựng, tổ chức thi công phần thô, hoàn thiện cho đến bố trí nội thất.

Bảng báo giá xây nhà trọn gói TPHCM

Mức giá xây nhà trọn gói TPHCM dao động trong khoảng sau:

Thi công phần thô: 3.500.000 - 5.000.000 VNĐ/m2

Xây dựng nhà trọn gói (bao gồm phần thô và hoàn thiện): 5.500.000 - 8.500.000 VNĐ/m2

Thiết kế kiến trúc (tùy phong cách): 120.000 - 200.000 VNĐ/m2

Để được báo giá chi tiết, phù hợp với nhu cầu và ngân sách, bạn có thể liên hệ Hotline tư vấn miễn phí: 082 5550555

Cách tính diện tích xây dựng

Diện tích xây dựng là cơ sở quan trọng để xác định chi phí thi công, được tính dựa trên tổng diện tích của từng hạng mục trong công trình. Mỗi phần sẽ có hệ số tính riêng tùy vào kết cấu và hình thức thi công:

Phần móng: Tính từ 30% - 50% theo diện tích sàn, tùy loại móng

Tầng trệt và các tầng lầu: Tính 100% theo diện tích thực tế.

Phần mái: Tính từ 30% - 70% diện tích, tùy kiểu mái.

Ưu và nhược điểm khi lựa chọn xây nhà trọn gói TPHCM

Khi quyết định xây nhà trọn gói tại TPHCM, gia chủ cần cân nhắc kỹ những lợi ích và hạn chế để lựa chọn phương án phù hợp.

Ưu điểm:

Tiết kiệm thời gian và công sức của gia chủ do đơn vị thi công đã đảm nhận toàn bộ quy trình xây nhà.

Báo giá được thống nhất ngay từ đầu, giúp chủ nhà chủ động ngân sách và hạn chế tối đa phát sinh.

Hợp đồng nêu rõ mốc thời gian, cam kết bàn giao đúng hẹn.

Công trình sau khi bàn giao sẽ được bảo hành theo đúng điều khoản.

Nhược điểm:

Chi phí cao hơn tự tổ chức thi công

Chất lượng công trình phụ thuộc nhiều vào uy tín và năng lực của đơn vị thi công.

Một số thay đổi trong quá trình thi công có thể khó điều chỉnh do ràng buộc hợp đồng.

Quy trình chi tiết thiết kế và thi công xây nhà trọn gói TPHCM

Để đảm bảo công trình đạt chất lượng cao và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, dịch vụ xây nhà trọn gói TPHCM thường được triển khai theo các bước sau:



Những hạng mục trong xây nhà trọn gói

Dịch vụ xây nhà trọn gói bao gồm đầy đủ các công đoạn từ khâu chuẩn bị đến khi bàn giao, đảm bảo gia chủ không phải trực tiếp xử lý bất kỳ thủ tục hay giai đoạn nào. Các hạng mục chính thường gồm:

Xin phép xây dựng

Thiết kế kiến trúc và kết cấu

Lập dự toán chi phí

Thi công phần thô và hoàn thiện

Hoàn công và bàn giao

unnamed (2)

Một số kinh nghiệm thiết kế và thi công xây nhà trọn gói TPHCM

Để quá trình xây nhà trọn gói diễn ra thuận lợi, tiết kiệm và đạt chất lượng như mong muốn, gia chủ có thể tham khảo một số kinh nghiệm sau:

Chọn nhà thầu uy tín: Ưu tiên các đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm, hợp đồng rõ ràng, minh bạch và cam kết không phát sinh chi phí.

Thiết kế hợp lý: Đáp ứng nhu cầu sử dụng, tiết kiệm ngân sách và tối ưu công năng của từng không gian.

Dự toán chi tiết: Yêu cầu báo giá đầy đủ, bóc tách khối lượng từng hạng mục để dễ kiểm soát chi phí.

Giám sát tiến độ: Dù đã giao khoán trọn gói, chủ nhà vẫn nên thường xuyên kiểm tra để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công

Đảm bảo pháp lý: Hoàn thiện các giấy tờ cần thiết như sổ hồng, giấy phép xây dựng trước khi khởi công.

Kiểm tra khi bàn giao: Thống nhất chủng loại vật liệu từ đầu và kiểm tra kỹ lưỡng công trình trước khi nhận bàn giao.

unnamed (3)

Danh sách tổng hợp 20 công ty xây nhà trọn gói tại TPHCM uy tín chuyên nghiệp

1. Công Ty Cổ phần Kho Nhà Mẫu Đẹp

Kho Nhà Mẫu Đẹp là đơn vị chuyên thiết kế và thi công xây nhà trọn gói tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư lên tới 15 năm kinh nghiệm cùng mạng lưới đối tác uy tín trong ngành xây dựng, Kho Nhà Mẫu Đẹp cam kết quy trình thi công chuyên nghiệp và đảm bảo tiến độ hoàn thiện cho khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính: Số 25 lô D7, KĐT mới Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Nội

VP Nghệ An: Số 128 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An.

VP Đà Nẵng: Số 84 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

VP Hồ Chí Minh: Vĩnh Lộc A, Quách Điêu, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 082 5550555

Website: https://khonhamaudep.com/

2. Công ty Cổ phần Thương Mại & Xây Dựng Nhà đẹp Tứ Gia

3. Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến An Vinh

4. Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Thảo Lương Home

5. Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Thầu Xây Dựng Nhân Đạt

6. Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Sao Việt

7. Công ty TNHH Xây Dựng LACO

8. Công ty TNHH Xây Dựng Nam Phố

9. Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Quang Group

10. Công ty TNHH MoreHome Việt Nam

11. Công ty Cổ Phần Beta Việt Group

12. Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Thiết Việt

13. Công ty TNHH Nét Phố Xinh

14. Công ty TNHH Xây Dựng Nam Long

15. Công ty TNHH Xây Dựng Martin Phát Đạt

16. Công ty TNHH Xây Dựng An Phong

17. Công ty TNHH SEACONS

18. Công ty Cổ Phần Việt Quan Group

19. Công ty TNHH Xây Dựng S-House

20. Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Ngô Huỳnh

14. Công ty TNHH Xây Dựng Nam Long

15. Công ty TNHH Xây Dựng Martin Phát Đạt

16. Công ty TNHH Xây Dựng An Phong

17. Công ty TNHH SEACONS

18. Công ty Cổ Phần Việt Quan Group

19. Công ty TNHH Xây Dựng S-House

20. Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Ngô Huỳnh

Nếu còn bất kỳ thông tin nào cần giải đáp quý khách vui lòng liên hệ tới hotline 082 5550555 để được tư vấn miễn phí!