Top 3 mẫu iPhone cũ tầm giá 9 đến 11 triệu đồng sở hữu hiệu năng mạnh mẽ cùng độ bền vượt trội Với mức giá từ 9 đến 11 triệu đồng, các dòng iPhone 14 Pro, iPhone 16e và iPhone 14 Plus cũ mang đến lựa chọn bền bỉ, mượt mà cùng khả năng hỗ trợ lâu dài.

Trong phân khúc điện thoại đã qua sử dụng từ 9 đến 11 triệu đồng, các dòng iPhone cũ luôn thu hút sự quan tâm lớn nhờ sự kết hợp giữa thiết kế tối ưu, hệ điều hành iOS ổn định và khả năng cập nhật lâu dài từ Apple. Ở khoảng giá này, người dùng hiện tại có thể tiếp cận những sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ trải nghiệm camera cao cấp, hiệu năng tối ưu tính năng thông minh cho đến thời lượng pin vượt trội.

Bảng so sánh thông số kĩ thuật các mẫu iPhone cũ trong tầm giá

Để giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu cá nhân, bảng tổng hợp dưới đây thể hiện các thông số kỹ thuật cốt lõi cùng điểm mạnh của từng mẫu máy:

Dòng máy Mức giá tham khảo Vi xử lý Điểm nổi bật chính iPhone 14 Pro ~11 triệu đồng A16 Bionic Dynamic Island, khung thép, camera 48 MP iPhone 16e ~10 triệu đồng A18 Hỗ trợ Apple Intelligence, cổng USB-C, pin 26 giờ xem video iPhone 14 Plus ~9 triệu đồng A15 Bionic Màn hình OLED 6,7 inch, viên pin lớn, khung nhôm nhẹ

iPhone 14 Pro: Trải nghiệm quay chụp chuyên nghiệp và thiết kế sang trọng

Ở mức giá khoảng 11 triệu đồng, iPhone 14 Pro vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho người dùng tìm kiếm sự hoàn thiện cao cấp. Thiết bị nổi bật với thiết kế khung viền thép không gỉ chắc chắn và sang trọng, kết hợp cùng màn hình Dynamic Island hiện đại.

Về khả năng xử lý, vi xử lý A16 Bionic vẫn duy trì hiệu năng vượt trội, đảm bảo xử lý mượt mà các tác vụ đồ họa nặng cũng như ứng dụng hằng ngày. Hệ thống camera chính 48 MP mang đến khả năng quay phim và chụp ảnh chất lượng cao. Dù vậy, điểm hạn chế của máy là vẫn chuẩn kết nối sạc Lightning truyền thống, thời lượng pin ở mức vừa phải và chưa hỗ trợ đầy đủ hệ thống tính năng trí tuệ nhân tạo mới.

iPhone 16e: Hiệu năng đỉnh cao cùng khả năng tối ưu công nghệ AI

Đối với người dùng ưu tiên sức mạnh cấu hình và cổng kết nối hiện đại, iPhone 16e trong tầm giá khoảng 10 triệu đồng là một phương án rất đáng chú ý. Máy được trang bị vi xử lý A18 thế hệ mới, tối ưu hóa triệt để cho hệ thống Apple Intelligence.

Điểm cộng lớn khác của sản phẩm là việc trang bị cổng kết nối USB-C chuẩn chung cùng thời lượng pin ấn tượng, cho phép xem video liên tục lên đến 26 giờ. Camera 48 MP Fusion cung cấp ảnh chụp rõ nét. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn sử dụng màn hình dạng tai thỏ với tần số quét tiêu chuẩn và cắt giảm ống kính góc siêu rộng.

iPhone 14 Plus: Không gian hiển thị rộng rãi và thời lượng pin bền bỉ

Nằm ở mức giá dễ tiếp cận nhất khoảng 9 triệu đồng, iPhone 14 Plus hướng tới đối tượng người dùng cần một thiết bị màn hình lớn để giải trí hoặc làm việc nhưng không muốn trọng lượng quá nặng như các dòng Pro Max.

Sở hữu màn hình OLED kích thước 6,7 inch cùng viên pin dung lượng lớn, iPhone 14 Plus mang lại thời gian sử dụng bền bỉ kéo dài cả ngày. Khung nhôm giúp tổng thể máy nhẹ nhàng hơn khi cầm nắm. Đánh đổi lại, máy chỉ hỗ trợ tần số quét 60 Hz và không sở hữu các tính năng AI mới nhất.

Tóm lại, tùy thuộc vào ưu tiên về nhiếp ảnh, hiệu năng AI hay thời lượng pin màn hình lớn, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu iPhone cũ phù hợp để sử dụng ổn định và lâu dài.