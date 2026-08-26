Thông tin Top 5 điện thoại Nokia phổ thông đáng mua 2026: Bền bỉ, pin trâu, dễ sử dụng Điện thoại Nokia phổ thông vẫn được nhiều người dùng lựa chọn nhờ thiết kế bền bỉ, thời lượng pin lâu và cách sử dụng đơn giản. Các mẫu máy này đáp ứng tốt nhu cầu nghe gọi, nhắn tin hằng ngày hoặc dùng làm điện thoại phụ. Nếu đang tìm kiếm một thiết bị dễ dùng, ít tính năng phức tạp, dưới đây là top 5 điện thoại Nokia phổ thông đáng mua trong năm 2026.

Top 5 điện thoại Nokia phổ thông đáng mua 2026

Thị trường điện thoại Nokia phổ thông có nhiều lựa chọn về thiết kế, dung lượng pin và khả năng kết nối mạng. Danh sách dưới đây được tổng hợp dựa trên nhu cầu nghe gọi, chuẩn 4G và trải nghiệm thực tế.

Nokia HMD 105 4G

Chiếc điện thoại Nokia này ghi điểm nhờ thiết kế phổ thông quen thuộc, kết hợp cùng màn hình 2.4 inch chuẩn QVGA hiển thị rõ nét. Điện thoại Nokia tích hợp tiêu chuẩn IP52, phù hợp khi mang theo trong nhiều môi trường sử dụng khác nhau. Bàn phím vật lý cùng giao diện đơn giản tạo điều kiện thuận tiện khi thực hiện các thao tác liên lạc.

Thiết kế phổ thông gọn nhẹ, phù hợp nhu cầu liên lạc

Máy sử dụng bộ vi xử lý Unisoc T127 đi kèm bộ nhớ 128 MB, phục vụ mượt mà các tác vụ liên lạc hằng ngày. Viên pin 1450 mAh kết hợp cổng sạc USB Type-C hiện đại đáp ứng trải nghiệm dùng ổn định, phù hợp với người cần một chiếc máy đơn giản có mạng 4G.

Nokia 220 4G

Nokia 220 là một phương án phù hợp với người mua thích không gian hiển thị rộng rãi hơn với tấm nền TFT LCD 2.8 inch QVGA. Thiết bị tích hợp chipset Unisoc T107 cùng viên pin 1450mAh, cung cấp thời lượng liên lạc bền bỉ cho cá nhân thường xuyên di chuyển.

Sản phẩm còn được bổ sung khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ mở rộng dữ liệu và cổng sạc Type-C tiêu chuẩn. Các tiện ích giải trí cơ bản như Đài FM, Bluetooth 5.0 và trò chơi trên nền tảng S30+ làm tăng thêm độ đa dụng của Nokia 220 trong quá trình trải nghiệm.

Nokia 105 4G Pro

Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93g, chiếc điện thoại này hướng tới nhóm người mua yêu thích sự tiện lợi và tối giản. Màn hình IPS LCD 1.77 inch trên điện thoại Nokia 105 4G Pro cung cấp chất lượng hiển thị rõ ràng, phục vụ việc đọc tin nhắn hoặc kiểm tra thông tin cuộc gọi.

Thiết kế nhỏ gọn cùng nhiều tiện ích giải trí

Sản phẩm sở hữu viên pin 1450 mAh, 2 khay Nano-SIM và chuẩn mạng 4G tương tự các mẫu cao cấp trong danh sách. Việc trang bị thêm khe cắm thẻ nhớ và jack tai nghe 3.5 mm đem lại trải nghiệm nghe nhạc cơ bản cho người sử dụng.

Nokia 3210 4G

Hệ thống hoạt động ổn định nhờ chip Unisoc T107 và viên pin dung lượng 1450 mAh đi kèm sạc Type-C chuẩn mới. Nokia 3210 kết hợp kết nối 4G cùng 2 khay Nano-SIM, phù hợp với những ai yêu thích thiết kế quen thuộc của thương hiệu.

Thiết bị mang đậm phong cách hoài cổ, gợi nhớ lại kiểu dáng huyền thoại với kích thước nhỏ gọn 122 x 52 x 13.14 mm. Máy tích hợp màn hình 2.4 inch QVGA cùng camera sau 2 MP, cho phép người dùng lưu giữ hình ảnh nhanh chóng.

Nokia 110 4G Pro

Mẫu máy này là phiên bản mở rộng với trọng lượng 94.5 g cùng nền tảng hệ điều hành S30+ mượt mà. Bên cạnh khả năng nghe gọi 4G tiêu chuẩn, điện thoại Nokia còn bổ sung camera QVGA phục vụ nhu cầu chụp ảnh tức thì. Thiết kế gọn nhẹ giúp việc cầm nắm và mang theo máy thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Thiết kế nhỏ gọn, camera QVGA phục vụ chụp ảnh

Nhà sản xuất đã tích hợp sẵn tính năng nghe nhạc MP3, ghi âm, Đài FM và nhiều trò chơi giải trí đa dạng. Nhờ viên pin 1450 mAh, máy duy trì năng lượng bền bỉ, đáp ứng nhu cầu của những người tìm kiếm một chiếc thiết bị phổ thông đa dụng.

Mua điện thoại Nokia ở đâu uy tín?

Điện thoại Nokia phổ thông phù hợp với người dùng ưu tiên thiết kế gọn nhẹ, thời lượng pin tốt và cách sử dụng đơn giản. Một số mẫu như Nokia 220 4G hay Nokia 3210 4G đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như nghe gọi, nhắn tin và giải trí nhẹ. Khi chọn mua, người dùng nên tham khảo các cửa hàng uy tín như CellphoneS để so sánh giá bán, chính sách bảo hành và ưu đãi trước khi quyết định.