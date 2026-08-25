Thông tin Top 5 nồi phở 100 lít bán chạy, đáng đầu tư nhất 2026 Nồi phở 100 lít là lựa chọn được nhiều quán phở, bún, hủ tiếu và nhà hàng quy mô vừa ưu tiên nhờ khả năng đáp ứng lượng nước dùng lớn, vận hành ổn định và tiết kiệm chi phí. Nếu bạn đang phân vân nên chọn mẫu nào, dưới đây là 5 sản phẩm bán chạy tại Quang Huy Plaza cùng ưu, nhược điểm để bạn dễ dàng đưa ra quyết định.

1. Vì sao nồi phở 100 lít được nhiều quán ăn lựa chọn?

Không quá nhỏ để phải nấu nhiều lần, cũng không quá lớn gây lãng phí điện năng, nồi phở 100 lít được xem là dung tích phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh hiện nay. Thiết bị có thể phục vụ khoảng 150–250 suất ăn/ngày, đáp ứng tốt nhu cầu của quán phở, bún, hủ tiếu hay nhà hàng quy mô vừa.

So với các dòng nồi dung tích nhỏ, nồi 100L giúp nấu nhiều nước dùng chỉ trong một mẻ, tiết kiệm thời gian và công sức vận hành. Kết hợp thanh nhiệt công suất lớn cùng lớp bảo ôn cách nhiệt, nồi cho khả năng đun sôi nhanh, giữ nhiệt ổn định và sử dụng điện hiệu quả.

Ngoài ra, chất liệu inox chống gỉ bền bỉ, dễ vệ sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm cũng là lý do khiến nồi phở 100 lít luôn nằm trong nhóm sản phẩm được nhiều chủ quán lựa chọn.

2. Top 5 nồi phở 100 lít đáng mua tại Quang Huy Plaza

2.1 Nồi nấu phở điện 100L

Nồi nấu phở 100 lít đa năng được nhiều quán phở lựa chọn nhờ khả năng vừa nấu nước dùng vừa giữ nhiệt hiệu quả trong suốt thời gian bán hàng.

Ưu điểm

Gia nhiệt nhanh, nước sôi chỉ sau thời gian ngắn.

Điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, tiết kiệm điện.

Chất liệu inox bền đẹp, dễ vệ sinh.

Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và bảo dưỡng.

Giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh.

Hạn chế

Không tối ưu cho việc hầm lượng lớn xương trong nhiều giờ liên tục.

Nếu lượng khách trên 300 suất/ngày, nên cân nhắc dung tích lớn hơn.

Phù hợp với

Quán phở, bún hoặc hủ tiếu phục vụ khoảng 150–250 suất mỗi ngày.

2.2 Nồi hầm xương 100L

Đây là dòng nồi chuyên dùng để hầm xương bò, xương heo hoặc gà, giúp nước dùng ngọt thanh và trong hơn so với phương pháp nấu thông thường.

Ưu điểm

Hầm xương liên tục nhiều giờ mà nhiệt độ vẫn ổn định.

Tiết kiệm điện hơn so với bếp gas truyền thống.

Hạn chế thất thoát nhiệt nhờ lớp bảo ôn dày.

Giúp nước dùng thơm và giữ được vị ngọt tự nhiên.

Hạn chế

Không thuận tiện để bán nước lèo trực tiếp.

Cần kết hợp thêm nồi nước dùng nếu quán có lượng khách đông.

Phù hợp với

Các quán phở hoặc nhà hàng cần hầm xương mỗi ngày để phục vụ lượng khách lớn.

2.3 Bộ nồi phở điện 100L

Đây là giải pháp đồng bộ dành cho những cơ sở mới mở hoặc muốn đầu tư bài bản ngay từ đầu.

Ưu điểm

Bao gồm đầy đủ nồi hầm xương, nồi nước lèo và nồi trụng bánh phở.

Quy trình chế biến chuyên nghiệp, tiết kiệm nhân công.

Đồng bộ về thiết kế và công suất.

Phù hợp để mở rộng quy mô kinh doanh.

Hạn chế

Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn mua từng nồi riêng lẻ.

Cần diện tích lắp đặt rộng hơn.

Phù hợp với

Quán phở quy mô vừa và lớn hoặc các nhà hàng muốn đầu tư hệ thống bếp chuyên nghiệp.

2.4 Nồi nấu nước lèo 100L

Nếu đã có nồi hầm xương riêng, nồi nấu nước lèo 100L sẽ là lựa chọn giúp hoàn thiện quy trình chế biến và phục vụ.

Ưu điểm

Giữ nước dùng luôn nóng trong nhiều giờ.

Gia nhiệt nhanh, vận hành ổn định.

Dễ điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu.

Có thể dùng cho nhiều món như phở, bún bò, hủ tiếu hoặc mì.

Hạn chế

Không thích hợp để hầm xương trong thời gian dài.

Chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi kết hợp với nồi hầm xương.

Phù hợp với

Các quán ăn muốn tách riêng công đoạn hầm xương và nấu nước dùng để nâng cao hiệu quả phục vụ.

2.5 Nồi phở điện 100L có giỏ hầm xương

Đây là phiên bản nâng cấp của nồi hầm xương truyền thống với giỏ inox đi kèm, giúp việc lấy xương sau khi hầm trở nên nhanh chóng và sạch sẽ hơn.

Ưu điểm

Dễ tách xương khỏi nước dùng.

Hạn chế cặn lẫn vào nước lèo.

Tiết kiệm thời gian vệ sinh.

Gia nhiệt nhanh, độ bền cao.

Phù hợp với quán có tần suất sử dụng lớn.

Hạn chế

Giá thành cao hơn mẫu tiêu chuẩn.

Giỏ hầm làm tăng trọng lượng khi cần di chuyển.

Phù hợp với

Quán phở, bún bò hoặc nhà hàng muốn tối ưu quy trình hầm xương và tiết kiệm thời gian chế biến.

3. Mua nồi phở 100 lít chính hãng ở đâu?

Lựa chọn đơn vị uy tín sẽ giúp bạn yên tâm về chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng cũng như chế độ bảo hành lâu dài. Một chiếc nồi phở 100 lít chính hãng không chỉ bền bỉ mà còn vận hành ổn định, tiết kiệm điện và hạn chế chi phí sửa chữa.

Quang Huy Plaza là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp, cung cấp đa dạng các dòng nồi phở điện đáp ứng nhu cầu từ quán ăn nhỏ đến nhà hàng, bếp ăn tập thể.

Đặt mua nồi nấu phở điện tại: https://quanghuyplaza.com/danh-muc/noi-nau-pho/

Khi mua nồi phở 100 lít tại Quang Huy Plaza, khách hàng sẽ được:

Lựa chọn đa dạng mẫu mã, dung tích.

Sản phẩm inox cao cấp, bền đẹp, an toàn thực phẩm.

Gia nhiệt nhanh, tiết kiệm điện, vận hành ổn định.

Tư vấn lựa chọn model phù hợp với nhu cầu.

Bảo hành rõ ràng, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng.

Giao hàng, lắp đặt trên toàn quốc.

Với sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ chuyên nghiệp, Quang Huy Plaza là địa chỉ đáng tin cậy nếu bạn đang tìm mua nồi phở 100 lít phục vụ kinh doanh.

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