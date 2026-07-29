Thông tin Top 6 Tọa Độ Check-in Bắt Buộc Phải Ghé Trong Tour Mỹ Đẳng Cấp Và Chuyến Du Lịch Hàn Quốc Mơ Ước Sự kết hợp giữa nét quyến rũ hiện đại, hoành tráng của phương Tây cùng vẻ đẹp lãng mạn, tinh tế của phương Đông luôn tạo nên sức hút khó cưỡng cho các tín đồ xô dịch. Nếu như xứ sở cờ hoa chinh phục du khách bởi những công trình tầm cỡ thế giới, thì xứ sở kim chi lại đốn tim bằng những khung cảnh thơ mộng chuẩn điện ảnh.

Dưới đây là 6 tọa độ check-in biểu tượng bạn tuyệt đối không nên bỏ lỡ khi lên kế hoạch cho chuyến hành trình khám phá hai quốc gia này.

1. Quảng trường Thời đại Time Square (New York, Mỹ) – "Giao lộ của thế giới"

Không một tọa độ nào thể hiện trọn vẹn sự nhộn nhịp và đẳng cấp của nước Mỹ hơn Quảng trường Thời đại (Times Square). Nằm ngay trung tâm Manhattan, nơi đây nổi tiếng với những biển hiệu quảng cáo đèn LED khổng lồ rực rỡ suốt ngày đêm và không khí náo nhiệt không bao giờ hạ nhiệt.

Check-in tại giao lộ biểu tượng này không chỉ giúp bạn lưu giữ khoảnh khắc tại "nhịp đập" của thành phố New York, mà còn mang đến trải nghiệm chân thực về phong cách sống hiện đại hàng đầu thế giới.

2. Cầu Cổng Vàng Golden Gate Bridge (San Francisco, Mỹ) – Kỳ quan kiến trúc hiện đại

Sở hữu sắc đỏ cam nổi bật giữa làn sương mờ huyền ảo của vịnh San Francisco, Cầu Cổng Vàng là một trong những công trình kiến trúc được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.

Du khách có thể chọn góc check-in từ công viên Battery Spencer để bắt trọn toàn cảnh cây cầu tráng lệ, hoặc trải nghiệm dạo bộ, đạp xe qua cầu để ngắm nhìn đại dương bao la. Theo đại diện từ Top Ten Travel, các hành trình tour Mỹ cao cấp hiện nay luôn ưu tiên bố trí khung giờ vàng để du khách lưu lại những bức ảnh hoàn hảo nhất tại tọa độ đắt giá này.

3. Đại Canyon (Arizona, Mỹ) – Bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ

Khác biệt hoàn toàn với không gian đô thị kính chọc trời, Đại Canyon (Grand Canyon) đưa du khách đến với sự choáng ngợp của thiên nhiên kỳ vĩ. Hẻm núi sâu thăm thẫm với những tầng đá trầm tích hàng triệu năm tuổi biến đổi màu sắc linh hoạt theo ánh nắng mặt trời.

Đứng trên sàn kính Skywalk ở độ cao hàng ngàn mét hay chụp ảnh từ góc Mather Point chắc chắn sẽ đem lại những tấm hình góc rộng tuyệt đẹp cho chuyến đi của bạn.

4. Cung điện Gyeongbokgung (Seoul, Hàn Quốc) – Vẻ đẹp vượt thời gian

Mở đầu cho chuỗi tọa độ thơ mộng tại Đông Bắc Á là Cung điện Gyeongbokgung (Cảnh Phúc Cung) – cung điện lớn nhất trong năm cung điện thời Joseon.

Trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại đây là khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Hanbok, thong dong bước qua những hàng hành lang cổ kính hay ngắm nhìn lầu Khánh Hội (Gyeonghoeru) soi bóng xuống hồ nước. Khung cảnh cổ phong hữu tình này luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo ảnh đẹp cho bất kỳ ai tham gia chuyến du lịch Hàn Quốc cùng người thân.

5. Tháp N Seoul (Namsan, Hàn Quốc) – Biểu tượng tình yêu lãng mạn

Tọa lạc trên đỉnh núi Namsan ngay giữa lòng thủ đô, Tháp N Seoul không chỉ cung cấp góc nhìn panorama 360 độ ngắm toàn cảnh thành phố rực rỡ về đêm mà còn là biểu tượng của sự kết nối.

Hàng ngàn chiếc khóa tình yêu đủ sắc màu được lưu giữ tại hàng rào tầng thượng chính là điểm nhấn đặc biệt. Đây là tọa độ check-in ngọt ngào mà bất kỳ cặp đôi hay nhóm bạn nào cũng muốn ghé thăm để lưu lại kỷ niệm.

6. Đảo Nami (Chuncheon, Hàn Quốc) – Thiên đường bốn mùa lãng mạn

Nổi tiếng từ bộ phim đình đám "Bản tình ca mùa đông", đảo Nami giữ nguyên sức hút nhờ vẻ đẹp biến đổi kỳ diệu theo mùa: sắc hồng đào dịu dàng mùa xuân, hàng cây tán xanh mát mắt mùa hè, lá phong nhuộm đỏ vàng quyến rũ mùa thu và tuyết trắng phủ đầy cổ tích khi đông về.

Đi dạo dưới con đường hàng cây ngân hạnh thẳng tắp và hít thở không khí trong lành tại Nami chính là trải nghiệm thư thái tuyệt đối cho tâm hồn.

Lời kết

Từ nét nguy nga, sầm uất của phương Tây đến sự lãng mạn, hoài niệm của phương Đông, mỗi tọa độ check-in đều mang đến những câu chuyện và cảm xúc rất riêng. Để hiện thực hóa chuyến phiêu lưu trong mơ này với lịch trình tinh tế cùng dịch vụ visa chuyên nghiệp, du khách có thể tham khảo thêm các gói tour đa dạng tại Top Ten Travel (toptentravel.com.vn) – người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi hành trình vươn tầm thế giới.