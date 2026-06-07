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    Top iPhone mới và iPhone 17 cũ đồng loạt tăng giá, cập nhật mới

    QC 06/07/2026 10:09

    Thị trường iPhone đang ghi nhận một đợt biến động giá đáng chú ý trong tháng 6/2026. Không chỉ một vài mẫu riêng lẻ, mà hàng loạt iPhone 17 cũ và điện thoại iPhone đời trước đều có mức điều chỉnh tăng. Tìm hiểu rõ mức giá hiện tại sẽ giúp người mua đưa ra quyết định đúng thời điểm.

    Những mẫu iPhone đang tăng giá trong đợt điều chỉnh mới nhất

    Sau đợt giảm giá kéo dài, nhiều mẫu iPhone đang ghi nhận xu hướng tăng giá trở lại tại các hệ thống bán lẻ. Dưới đây là những dòng iPhone mới và iPhone 17 cũ có mức điều chỉnh đáng chú ý trong thời gian gần đây.

    iPhone 16 Series

    iPhone 16 Pro Max 256GB từng giảm về mức 29 triệu đồng, hiện đang được với giá khoảng 30,99 triệu đồng tại CellphoneS. Bản 512GB dao động ở mức 37,99 triệu.

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    iPhone 16 Series vẫn tăng giá do nhu cầu lớn

    iPhone 16 Pro bản 256GB cũng nhích lên so với thời điểm chạm đáy, với mức giá hiện tại ổn định khoảng 27,99 triệu đồng. Đây là nhóm điện thoại iPhone bên cạnh iPhone 17 cũ ghi nhận mức tăng rõ rệt nhất trong đợt điều chỉnh lần này.

    iPhone 15 Pro Max

    iPhone 15 Pro Max dù đã ra mắt gần 3 năm, mẫu này lại đang chứng kiến nhu cầu mua tăng trở lại. Người dùng muốn sở hữu camera sắc nét cùng hiệu năng mạnh mẽ đang săn tìm dòng máy này vì đáp ứng được nhu cầu mà không phải chi tiền nhiều hơn cho iPhone 16 hay iPhone 17.

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    iPhone 15 Pro Max luôn là lựa chọn an toàn để lên đời

    iPhone 15 Pro Max 256GB hiện đang được bán với giá 24,99 triệu đồng tại các kênh phân phối chính thức tăng nhẹ so với đầu năm.

    iPhone 14

    Sau nhiều tháng liên tục giảm, dòng iPhone 14 cơ bản đang nhích lên trở lại khi nguồn hàng chính hãng VN/A ngày càng khan hiếm. Không nhiều nhà bán lẻ lớn còn giữ tồn kho iPhone 14 mới, và những đơn vị còn hàng bắt đầu điều chỉnh giá theo hướng tăng nhẹ.

    Với người dùng cần iPhone làm việc cơ bản, ổn định và có ngân sách hạn chế, đây là tín hiệu cần chú ý để không bỏ lỡ mức giá hợp lý còn tồn tại.

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    Dòng iPhone 14 phù hợp với ai có nhu cầu cơ bản

    iPhone 17 cũ

    iPhone 17 cũ cũng đang có xu hướng tăng giá trong tháng 6/2026. Trước đó, thị trường iPhone 17 cũ từng trải qua giai đoạn giảm mạnh. iPhone 17 256GB cũ hiện giao dịch quanh 21-22 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro 256GB cũ đang ở khoảng 28-30 triệu.iPhone 17 Pro Max cũ bản 256GB hiện khởi điểm từ 33 triệu tùy tình trạng máy.

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    Mua máy iPhone 17 cũ giúp tiết kiệm đáng kể

    Bảng giá các dòng iPhone 17 cũ và điện thoại iPhone hiện tại

    Bảng giá dưới đây được tổng hợp từ CellphoneS tháng 6/2026. Giá có thể thay đổi theo chương trình khuyến mãi và thời điểm cụ thể.

    Dòng máy
    		Giá tham khảo
    iPhone 17e cũ
    		16.090.000đ - 21.990.000đ
    iPhone 17 cũ
    		19.690.000đ - 22.690.000đ
    iPhone 17 Pro cũ
    		28.990.000đ - 43.690.000đ
    iPhone 17 Pro Max cũ
    		33.090.000đ - 57.290.000đ
    iPhone 16
    		20.490.000đ - 26.990.000đ
    iPhone 16 Plus
    		23.490.000đ - 28.990.000đ
    iPhone 16 Pro
    		23.990.000đ - 35.990.000đ
    iPhone 16 Pro Max
    		30.990.000đ - 42.990.000đ
    iPhone 15 Pro Max
    		24.990.000đ - 31.990.000đ
    iPhone 14
    		13.990.000đ - 16.290.000đ

    Lưu ý: Giá bán mang tính tham khảo, dao động theo tình trạng máy và dung lượng. Để có mức giá chính xác nhất, người mua nên kiểm tra trực tiếp tại cửa hàng hoặc truy cập trang web của CellphoneS.

    Có nên mua iPhone lúc này? Nên mua dòng nào?

    Giá iPhone 17 cũ và điện thoại iPhone đời trước hiện không còn ở mức thấp nhất như giai đoạn đầu năm và đang có xu hướng tăng trở lại. Nếu cần nâng cấp máy trong thời gian tới, bạn nên cân nhắc mua sớm thay vì tiếp tục chờ đợi.

    • Ngân sách dưới 18 triệu: iPhone 17e và iPhone 14 là hai lựa chọn nổi bật nhờ hiệu năng tốt, hỗ trợ iOS lâu dài và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.
    • Ngân sách 22-25 triệu: iPhone 17 mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng, camera và giá bán. Ngoài ra iPhone 16 Series hay 15 Pro Max cũng là lựa chọn đáng tiền.
    • Ngân sách 30 triệu đồng trở lên: iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max vẫn là những lựa chọn hàng đầu với cấu hình mạnh, camera cao cấp và nhiều công nghệ mới nhất.

    Giá nhiều mẫu iPhone 17 và điện thoại iPhone đời cũ đang có xu hướng tăng trở lại sau giai đoạn giảm sâu đầu năm. Nếu đang có nhu cầu nâng cấp, đây là thời điểm phù hợp để cân nhắc mua sớm. Người dùng nên lựa chọn dòng máy phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng để tối ưu chi phí. Để sở hữu iPhone chính hãng với mức giá cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, bạn có thể tham khảo tại CellphoneS.

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      Top iPhone mới và iPhone 17 cũ đồng loạt tăng giá, cập nhật mới
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