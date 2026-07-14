Total War: Shogun 2 giảm giá 80% trên Steam: Cơ hội sở hữu huyền thoại chiến thuật Nhật Bản Steam đang giảm giá sâu 80% cho Total War: Shogun 2, chỉ còn 5,99 USD đến ngày 16/07/2026. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu tựa game chiến thuật lấy bối cảnh Nhật Bản phong kiến với tỷ lệ đánh giá tích cực 91%.

Total War: Shogun 2, một trong những tượng đài của dòng game chiến thuật, đang được niêm yết với mức giá ưu đãi kỷ lục trên nền tảng Steam. Theo dữ liệu từ SteamDB, trò chơi hiện giảm giá 80%, chỉ còn 5,99 USD thay vì mức giá gốc 29,99 USD. Chương trình khuyến mãi này dự kiến kéo dài đến hết ngày 16/07/2026.

An image showing an army in Total War: Shogun 2.

Bối cảnh lịch sử và lối chơi chiến thuật đỉnh cao

Ra mắt lần đầu vào ngày 15/03/2011 bởi nhà phát hành SEGA, Total War: Shogun 2 đưa người chơi trở về thế kỷ 16, thời kỳ Nhật Bản phong kiến đầy biến động. Đất nước vốn thống nhất giờ đây bị chia cắt thành nhiều gia tộc đối địch, tranh giành quyền lực tối cao. Trong vai một lãnh chúa (Daimyo), mục tiêu cuối cùng của người chơi là thống nhất Nhật Bản và trở thành Shogun mới.

Trò chơi duy trì công thức thành công đặc trưng của dòng Total War: sự kết hợp giữa quản lý đế chế theo lượt và các trận chiến thời gian thực. Người chơi không chỉ phải điều binh khiển tướng trên chiến trường mà còn phải đưa ra các quyết định chính trị, quân sự và kinh tế quan trọng để phát triển các thành phố, thu thập tài nguyên và đáp ứng nhu cầu của người dân.

An image showing samurai in Total War: Shogun 2.

Trải nghiệm chiến đấu đa dạng trên đất liền và trên biển

Điểm nhấn của Shogun 2 nằm ở các trận đánh quy mô lớn. Người chơi sẽ trực tiếp chỉ huy các đơn vị samurai tinh nhuệ, lính cầm giáo Ashigaru hay các cung thủ để đánh bại đối phương. Bên cạnh các trận chiến trên bộ, trò chơi còn mang đến những cuộc hải chiến kịch tính, nơi game thủ phải điều khiển hạm đội tàu chiến tấn công vào điểm yếu của kẻ thù.

An image showing a naval battle in Total War: Shogun 2.

Ngoài chế độ chơi đơn theo chiến dịch, Total War: Shogun 2 còn hỗ trợ chế độ chơi hiệp đồng (co-op) giữa hai người. Đối với những ai ưa thích sự cạnh tranh, các trận đấu trực tuyến hỗ trợ tối đa lên đến 8 người chơi cũng là một tính năng không thể bỏ qua.

Đánh giá từ cộng đồng và giới chuyên môn

Với hơn 67.870 bài đánh giá trên Steam, có tới 91% người chơi dành lời khen ngợi cho tựa game này. Trên chuyên trang Metacritic, Shogun 2 đạt điểm số Metascore ấn tượng là 90 và điểm số người dùng là 8.3. Nhiều game thủ kỳ cựu cho rằng đây là phiên bản hoàn thiện và cân bằng nhất trong toàn bộ thương hiệu Total War.

Thông số kỹ thuật & Thông tin ưu đãi Chi tiết Nhà phát triển Creative Assembly Nhà phát hành SEGA Điểm Metascore 90/100 Đánh giá tích cực trên Steam 91% Giá ưu đãi 5,99 USD (Giảm 80%) Thời gian kết thúc 16/07/2026

Tuy nhiên, trò chơi không phải không có nhược điểm. Một số người chơi phản hồi rằng số lượng đơn vị quân trong bản này ít hơn so với các phiên bản khác. Ngoài ra, một vài vấn đề về hiệu năng và lỗi kỹ thuật nhỏ vẫn tồn tại do game đã ra mắt từ lâu và chưa được khắc phục triệt để.

Dù vậy, với mức giá chưa đến 6 USD, Total War: Shogun 2 vẫn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích dòng game chiến thuật và lịch sử Nhật Bản.