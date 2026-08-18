Tottenham chi 237 triệu bảng mua sắm: 4 trụ cột đối mặt nguy cơ bị loại dưới thời De Zerbi Màn chi tiêu 237 triệu bảng hè 2026 giúp Tottenham nâng cấp toàn diện, nhưng khiến Bentancur, Maddison, Solanke và Richarlison đối diện tương lai bất ổn.

Tottenham Hotspur vừa trải qua kỳ chuyển nhượng hè 2026 bùng nổ khi chi tới 237 triệu bảng để cải tổ lực lượng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hàng loạt tân binh chất lượng đang đẩy Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dominic Solanke và Richarlison vào cuộc chiến sinh tồn vô cùng khốc liệt.

Cuộc đại cải tổ 237 triệu bảng của De Zerbi

Tham vọng trở lại nhóm cạnh tranh vé dự Champions League tại Ngoại hạng Anh khiến ban lãnh đạo Tottenham không ngần ngại phá sâu kỷ lục chuyển nhượng. Sáu bản hợp đồng mới cập bến thành London bao gồm Sandro Tonali (100 triệu bảng), Mateus Fernandes (85 triệu bảng), Jan Paul van Hecke (52 triệu bảng), cùng bộ ba tự do Marcos Senesi, Andy Robertson và Martin Dubravka. Sự xuất hiện của những ngôi sao này biến tuyến giữa và hàng thủ "Gà trống" thành một công trường cạnh tranh gắt gao.

Cả Maddison lẫn Richarlison đều chưa đảm bảo được tương lai tại Tottenham. Ảnh: Getty.

Dưới triết lý bóng đá đòi hỏi cường độ di chuyển cực cao của HLV Roberto De Zerbi, bộ khung cũ từng là trụ cột đang phải trả giá cho sự sa sút phong độ và tiền sử chấn thương dày đặc. Áp lực đào thải hiện lên rõ nét với từng cái tên ở cả tuyến tiền vệ lẫn tiền đạo.

Tuyến giữa xáo trộn: Bentancur và Maddison mất vị thế

Rodrigo Bentancur là cái tên đầu tiên đi vào vùng nguy hiểm. Tiền vệ người Uruguay từng đóng vai trò máy quét không thể thay thế, nhưng chấn thương liên miên khiến anh chỉ có 26 lần ra sân ở mùa giải 2025/26. Mức phí 100 triệu bảng dành cho Sandro Tonali cùng sự hiện diện của Mateus Fernandes đã đẩy Bentancur xuống thứ tự ưu tiên thứ ba ở vị trí mỏ neo. Khi hợp đồng chuẩn bị bước vào năm cuối, khả năng tiền vệ 29 tuổi bị thanh lý ngay trong mùa hè là rất cao.

Tương tự, James Maddison cũng rơi vào hoàn cảnh bất ổn không kém. Cơn ác mộng chấn thương dây chằng chéo trước khiến "nhạc trưởng" người Anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 3 trận ở mùa trước. Dù từng được kỳ vọng sẽ tiếp quản băng đội trưởng sau khi Cristian Romero gia nhập Atletico Madrid, vị trí số 10 của Maddison đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự trưởng thành vượt bậc từ Xavi Simons. Ở tuổi 29, nếu không thể chứng minh lại năng lực ngay lập tức, Maddison nhiều khả năng sẽ phải chia tay London.

De Zerbi sẽ đánh giá năng lực các cầu thủ trước khi ban lãnh đạo ra quyết định cuối cùng. Ảnh: Getty.

Hàng công kém hiệu quả: Solanke và Richarlison đứng trước cửa ra

Trên hàng tiền đạo, Dominic Solanke đang gánh chịu sức ép nặng nề từ mức giá 65 triệu bảng khi chuyển đến từ Bournemouth vào năm 2024. Thành tích khiêm tốn với 3 bàn thắng sau 15 trận mùa qua khiến niềm tin dành cho anh chạm đáy. Dù Tottenham vừa tạm hoãn thương vụ mua tài năng trẻ Junior Kroupi do chấn thương, Solanke vẫn cần cải thiện khả năng săn bàn nếu không muốn bị đẩy lên băng ghế dự bị lâu dài.

Trong khi đó, Richarlison sở hữu thông số không quá tồi với 11 bàn thắng sau 32 trận ở mùa giải trước, nhưng sự thất thường về mặt phong độ là điểm trừ lớn. Hợp đồng của chân sút người Brazil chỉ còn thời hạn 12 tháng và chưa có đề nghị gia hạn nào được đưa ra. Việc Spurs công khai theo đuổi Savinho từ Manchester City và Cody Gakpo từ Liverpool là tín hiệu rõ ràng cho thấy Richarlison có thể phải ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông hoặc rời CLB dưới dạng tự do.

Roberto De Zerbi đang xây dựng một tập thể mới dựa trên sự tàn nhẫn và tính cạnh tranh cao độ. Mùa giải sắp tới không đơn thuần là chặng đường chinh phục danh hiệu, mà còn là bài kiểm tra sinh tồn cuối cùng dành cho những cựu binh tại Tottenham Hotspur.