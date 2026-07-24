Tottenham chi hơn 237 triệu bảng để Roberto De Zerbi tái thiết đội hình Sẵn sàng phá vỡ truyền thống mua sắm cẩn trọng, Tottenham chiêu mộ hàng loạt ngôi sao chất lượng nhằm hiện thực hóa triết lý tấn công kiểm soát của HLV Roberto De Zerbi.

Tottenham Hotspur đang khiến cả Ngoại hạng Anh kinh ngạc bằng chiến dịch chuyển nhượng hè đầy táo bạo. Khác xa với hình ảnh kỳ kèo tính toán trong quá khứ, ban lãnh đạo đội bóng Bắc London đã duyệt chi hơn 237 triệu bảng để mua sắm dàn tân binh chất lượng, sẵn sàng cho một cuộc tái thiết toàn diện dưới thời HLV Roberto De Zerbi.

4 tân binh của Spurs dưới thời De Zerbi vào hè này. (Ảnh: The Analyst)

Cuộc cách mạng nhân sự và tư duy tái thiết

Spurs đã liên tiếp kích nổ các bản hợp đồng đáng chú ý bao gồm Jan Paul van Hecke, Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi, Mateus Fernandes và Sandro Tonali. Chỉ tính riêng bộ ba Van Hecke, Fernandes và Tonali, mức phí chuyển nhượng đã chạm mốc 237 triệu bảng (tương đương 267 triệu euro).

Thay vì tập trung tích lũy các tài năng trẻ để chờ đợi tương lai như cách làm với Archie Gray hay Lucas Bergvall, HLV De Zerbi chọn cách tiếp cận thực dụng hơn: chiêu mộ những cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp và sẵn sàng tỏa sáng ngay lập tức tại môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.

Xóa bỏ sự bế tắc trong lối chơi

Mục tiêu lớn nhất của nhà cầm quân người Ý là thay đổi hoàn toàn phong cách chơi bóng thiếu đột biến mùa trước, thời điểm Tottenham chỉ xếp thứ 15 tại giải đấu về số đường chuyền tịnh tiến (trung bình 19,0 lần/trận). Sự xuất hiện của Marcos Senesi – trung vệ dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa qua với 233 đường chuyền tịnh tiến – chính là lời giải cho bài toán này.

Bên cạnh đó, Jan Paul van Hecke mang đến khả năng phát triển bóng vượt trội từ tuyến dưới khi sở hữu 459 đường chuyền xuyên tuyến, dẫn đầu giải đấu. Những con số thống kê này hứa hẹn giúp Spurs xây dựng lại lối chơi kiểm soát bóng áp đặt mang đậm dấu ấn cá nhân của De Zerbi.

Fernandes vừa ghi bàn đầu tiên cho Spurs ở trận giao hữu. (Ảnh: Getty Images)

Tuyến giữa cũng chứng kiến sự nâng cấp chất lượng. Mateus Fernandes mang đến khả năng thoát pressing ấn tượng với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 86,5% ngay cả khi bị đối phương áp sát trong phạm vi 2 mét. Trong khi đó, Sandro Tonali tiếp quản khu vực trung tuyến nhờ thể lực dồi dào và tư duy chơi bóng đẳng cấp.

Ranh giới mong manh giữa thành công và rủi ro

Dù mang lại sự phấn khích lớn, chiến lược này vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro tài chính. HLV De Zerbi vốn nổi tiếng với cá tính mạnh và ít khi gắn bó lâu dài quá ba mùa giải tại một câu lạc bộ. Nếu kế hoạch thất bại, Tottenham sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự đắt đỏ nhưng khó tái cấu trúc.

Ngoài ra, bài toán hàng công vẫn chưa có lời giải triệt để sau một mùa giải Spurs chỉ ghi được 48 bàn thắng - con số thấp nhất kể từ năm 2008. Cuộc cải tổ toàn diện này là một canh bạc thực sự: hoặc De Zerbi đưa Tottenham trở lại vị thế đỉnh cao, hoặc đội bóng sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ việc đốt cháy giai đoạn.