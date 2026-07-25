Tottenham đạt thỏa thuận miệng chiêu mộ Pedro Neto từ Chelsea với hợp đồng 5 năm Tottenham Hotspur đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Pedro Neto từ Chelsea. Ngôi sao Bồ Đào Nha sẵn sàng kiểm tra y tế để thi đấu dưới quyền HLV Roberto De Zerbi.

Tottenham Hotspur vừa tạo nên bước ngoặt lớn trên thị trường chuyển nhượng khi đạt được thỏa thuận miệng với Chelsea về việc chiêu mộ tiền vệ cánh Pedro Neto. Động thái này nằm trong kế hoạch gia tăng chiều sâu đội hình và nâng cấp hỏa lực cho hành lang biên của đại diện Bắc London trước thềm mùa giải mới.

Hợp đồng dài hạn và lịch kiểm tra y tế

Tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã đồng ý các điều khoản cá nhân và chuẩn bị ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo tùy chọn tự động gia hạn thêm 12 tháng. Nếu các cuộc đàm phán cuối cùng hoàn tất đúng tiến độ, Pedro Neto sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay trong ngày thứ Sáu để chính thức hoàn thiện mọi thủ tục gia nhập đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham Hotspur dành sự quan tâm cho Pedro Neto.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Roberto De Zerbi

Một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy Pedro Neto quyết định chuyển tới Tottenham Hotspur là mong muốn được trực tiếp làm việc cùng huấn luyện viên trưởng Roberto De Zerbi. Triết lý bóng đá tấn công hiện đại, đề cao tốc độ và khả năng kiểm soát của chiến lược gia người Ý được đánh giá sẽ giúp ngôi sao chạy cánh người Bồ Đào Nha phát huy tối đa tố chất kỹ thuật cá nhân.

Trưởng thành và khẳng định tên tuổi trong màu áo Wolverhampton Wanderers trước khi chuyển sang Chelsea, Pedro Neto luôn là mối đe dọa thường trực đối với các hàng phòng ngự nhờ khả năng bứt tốc và đột phá ấn tượng. Ở mùa giải vừa qua, anh duy trì hiệu suất thi đấu ổn định khi đóng góp 10 bàn thắng cùng 10 đường kiến tạo sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường cho The Blues.

Biến động chuyển nhượng song song tại Chelsea

Ở chiều ngược lại, việc chia tay Pedro Neto mở đường cho Chelsea tiếp tục thực hiện các phương án nâng cấp đội hình. Đội bóng thành London hiện chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace với mức phí chuyển nhượng ước tính khoảng 52 triệu bảng nhằm củng cố tính chắc chắn cho hàng phòng ngự.