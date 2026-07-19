Tottenham đẩy mạnh thương vụ Savinho, Real Madrid khép lại cánh cửa với Rodri Tottenham Hotspur đang dồn lực chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Savinho từ Manchester City, trong khi Real Madrid chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Rodri.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi chiến thuật đầy toan tính từ các ông lớn châu Âu. Trọng tâm của sự chú ý đang đổ dồn vào thành London, nơi Tottenham Hotspur đang nỗ lực cải tổ hàng công, và Madrid, nơi nhà đương kim vô địch La Liga vừa đưa ra một quyết định nhân sự quan trọng liên quan đến tuyến giữa.

Tham vọng của Tottenham với 'ngòi nổ' Savinho

Dưới triều đại của huấn luyện viên Roberto De Zerbi, Tottenham Hotspur đang thể hiện một định hướng rõ ràng trong việc xây dựng lối chơi tấn công biên biến ảo. Mục tiêu hàng đầu được xác định là Savinho, ngôi sao 22 tuổi người Brazil thuộc biên chế Manchester City. Savinho không chỉ là một cầu thủ chạy cánh thuần túy; anh sở hữu bộ kỹ năng đột phá cá nhân và khả năng tạo đột biến cực cao, những yếu tố mà De Zerbi coi là chìa khóa để nâng cấp hệ thống chiến thuật của mình.

Tottenham săn đón Savinho. (Ảnh: Getty Images)

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Tottenham đang duy trì sự tự tin cao độ trong các cuộc đàm phán. Đội bóng thành London đang đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn tất thương vụ được dự báo là một trong những "bom tấn" quan trọng nhất của CLB trong mùa hè này.

Real Madrid và chiến lược ưu tiên nhân sự

Trái ngược với những tin đồn liên kết trong thời gian qua, Real Madrid đã chính thức làm rõ lập trường về trường hợp của tiền vệ Rodri. Dù ngôi sao 30 tuổi người Tây Ban Nha vừa trải qua một mùa giải thăng hoa rực rỡ trong màu áo Manchester City và đội tuyển quốc gia, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định không theo đuổi thương vụ này.

Real Madrid từ bỏ thương vụ Rodri. (Ảnh: Getty Images)

Nguồn tin từ The Athletic xác nhận, Real Madrid ưu tiên tập trung ngân sách và nguồn lực cho các vị trí khác trong đội hình thay vì bổ sung vào tuyến giữa vốn đã rất chật chội. Đây được xem là bước đi thực dụng của Chủ tịch Florentino Perez nhằm đảm bảo sự cân bằng tài chính và tính ổn định của đội hình.

Hiệu ứng domino tại AC Milan: Phil Foden và Rafael Leao

Tại Italy, AC Milan đang ấp ủ một kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng liên quan đến Phil Foden. Đội bóng áo sọc đỏ đen coi tiền vệ 26 tuổi của Manchester City là mục tiêu trong mơ để nâng tầm vị thế tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất chính là mức phí chuyển nhượng khổng lồ.

Theo Tuttosport, thương vụ này chỉ có khả năng trở thành hiện thực nếu AC Milan chấp nhận chia tay ngôi sao số một Rafael Leao. Tiền đạo 27 tuổi người Bồ Đào Nha hiện đang nằm trong tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn với giá trị chuyển nhượng cực cao. Khoản tiền thu về từ việc bán Leao sẽ là nguồn vốn quan trọng để Milan tái đầu tư vào thương vụ Phil Foden.

Các diễn biến đáng chú ý khác trên thị trường

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng khác:

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