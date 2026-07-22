Tottenham hạ Milton Keynes Dons bằng bàn thắng sớm Tottenham đánh bại Milton Keynes Dons 1-0 ở trận giao hữu Club Friendlies nhờ bàn thắng của Fernandes ngay phút 3, khép lại trận đấu với chiến thắng cho đội chủ nhà và thất bại của đội khách.

Tottenham 1 - 0 Milton Keynes Dons Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tottenham tiếp đón Milton Keynes Dons.

3' M. Fernandes giúp Tottenham mở tỷ số sớm Phút 3, M. Fernandes lập công giúp Tottenham vượt lên dẫn Milton Keynes Dons 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu đầy hứng khởi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Milton Keynes Dons thay người Phút 46', L. Kelly vào sân thay R. Wintle bên phía Milton Keynes Dons. Đội khách có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai khi đang bị Tottenham dẫn trước.

46' Milton Keynes Dons thay người đầu hiệp hai Phút 46', Milton Keynes Dons điều chỉnh nhân sự khi J. Matete vào sân thay D. Barlaser. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh đội bóng này đang bị dẫn 1-0.

46' Milton Keynes Dons thay người đầu hiệp hai Phút 46', Milton Keynes Dons điều chỉnh nhân sự khi C. Nelson vào sân thay C. Waller. Đây là sự thay đổi đầu tiên của đội trong hiệp hai.

46' Tottenham thay người đầu hiệp hai Phút 46', Richarlison vào sân thay D. Solanke bên phía Tottenham. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai khi đang dẫn trước.

46' Tottenham thay người ở phút 46 Phút 46', L. Williams-Barnett vào sân thay C. Gallagher, khi Tottenham đang dẫn trước Milton Keynes Dons.

46' Tottenham thay người đầu hiệp hai Phút 46, M. Moore vào sân thay M. Tel bên phía Tottenham. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Milton Keynes Dons.

46' Tottenham thay người ở phút 46 Phút 46', Tottenham đưa M. Dubravka vào sân thay A. Kinsky. Sự thay đổi diễn ra khi Tottenham đang dẫn Milton Keynes Dons 1-0.

46' J. Donley vào sân, Tottenham thay đổi nhân sự Phút 46', Tottenham đưa J. Donley vào sân thay S. Tonali, ngay sau giờ nghỉ. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên khi Tottenham đang dẫn Milton Keynes Dons 1-0.

46' Yang Min-Hyuk vào sân thay M. Solomon Phút 46', Yang Min-Hyuk vào sân thay M. Solomon bên phía Tottenham. Sự xuất hiện của Yang Min-Hyuk mở đầu những điều chỉnh trong hiệp hai khi Tottenham đang dẫn trước.

46' Tottenham điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', H. Byrne vào sân thay M. Fernandes bên phía Tottenham. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi Tottenham đang dẫn trước Milton Keynes Dons.

46' Tottenham thay người ở phút 46 Phút 46', D. Scarlett vào sân thay K. Takai bên phía Tottenham. Đội bóng này tiếp tục trận đấu với lợi thế dẫn 1-0 trước Milton Keynes Dons.

46' Tottenham điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', T. Hall vào sân thay B. Davies bên phía Tottenham. Đội chủ nhà tiếp tục dẫn Milton Keynes Dons 1-0.

46' Tottenham thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Tottenham điều chỉnh nhân sự khi M. Hardy vào sân thay A. Gray. Đội chủ nhà tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn trước Milton Keynes Dons.

57' Milton Keynes Dons thay người ở phút 57 Phút 57', B. Wiles vào sân thay D. Crowley bên phía Milton Keynes Dons. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận sau khi Tottenham vượt lên dẫn trước.

57' Milton Keynes Dons thay người phút 57 Phút 57, Milton Keynes Dons điều chỉnh nhân sự khi K. Lewis-Burgess vào sân thay G. Jones. Đội khách hy vọng sự thay đổi này giúp tạo thêm sức bật trong phần còn lại của trận đấu.

65' Milton Keynes Dons thay người ở phút 65 Phút 65, M. Ekpiteta vào sân thay C. Goode bên phía Milton Keynes Dons. Tottenham vẫn đang dẫn 1-0, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới đội hình trong phần còn lại.

66' E. Boateng vào sân thay C. Bramall Phút 66, Milton Keynes Dons điều chỉnh nhân sự khi E. Boateng vào sân thay C. Bramall. Đội khách tìm kiếm thêm sức bật trong bối cảnh đang bị Tottenham dẫn 1-0.

66' Milton Keynes Dons thay người phút 66 Phút 66, Milton Keynes Dons đưa J. Burke vào sân thay J. Sanders. Đội khách có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Tottenham dẫn trước.

66' Milton Keynes Dons thay người ở phút 66 Phút 66, Milton Keynes Dons đưa J. Perniskie vào sân thay R. Hepburn-Murphy.

66' Milton Keynes Dons thay người phút 66 Phút 66', Milton Keynes Dons đưa B. Kazungu vào sân thay C. Paterson. Tottenham đang dẫn 1-0, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ động tìm kiếm thay đổi trong thế trận.

80' Milton Keynes Dons thay người phút 80 Phút 80, Milton Keynes Dons đưa R. Silver vào sân thay K. Lewis-Burgess.

81' Milton Keynes Dons thay người ở phút 81 Phút 81', Milton Keynes Dons đưa S. Stacey vào sân thay C. MacGillivray. Đây là sự điều chỉnh nhân sự khi Tottenham đang dẫn 1-0.

KT Kết thúc: Tottenham 1-0 Milton Keynes Dons Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:47 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Tottenham sẽ đối đầu Milton Keynes Dons lúc 22:00 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu mà những dữ liệu hiện có tập trung vào phong độ gần nhất của Milton Keynes Dons và kết quả đối đầu giữa hai đội.

Với tính chất giao hữu, sự chú ý trước trận không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách hai đội tổ chức thế trận, phân bổ thời lượng thi đấu và duy trì cường độ vận động. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp chưa có thông tin về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật, lực lượng vắng mặt hay phong độ gần đây của Tottenham.

Milton Keynes Dons bước vào trận đấu với phong độ đan xen

Trong 2 trận gần nhất, Milton Keynes Dons có 1 chiến thắng và 1 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa tạo ra sự ổn định tuyệt đối trong giai đoạn ngắn được thống kê, đồng thời khiến khả năng thể hiện ở trận giao hữu sắp tới khó được đánh giá chỉ bằng một chiều hướng duy nhất.

Điểm đáng chú ý là Milton Keynes Dons đã có cả kết quả tích cực lẫn tiêu cực trong 2 trận gần nhất. Vì vậy, đội bóng này cần kiểm soát tốt nhịp độ thi đấu và hạn chế những khoảng thời gian mất tập trung nếu muốn tạo thế cân bằng trước Tottenham.

Tottenham có lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Tottenham giành chiến thắng trước Milton Keynes Dons. Hai đội chưa có kết quả hòa trong lần đối đầu này, còn Milton Keynes Dons chưa giành chiến thắng.

Kết quả trên mang lại cho Tottenham một điểm tựa nhất định về mặt tâm lý, nhưng không nên được xem là căn cứ duy nhất để đánh giá trận đấu sắp tới. Bối cảnh giao hữu có thể khiến cách tiếp cận của hai đội khác với một trận đấu mang tính cạnh tranh trực tiếp, đặc biệt khi chưa có dữ liệu về đội hình và mục tiêu sử dụng nhân sự.

Điểm then chốt nằm ở cách hai đội kiểm soát thế trận

Do chưa có thông tin về sơ đồ xuất phát, rất khó xác định đội nào sẽ chủ động pressing, đội nào lùi sâu phòng ngự hoặc cách hai bên triển khai bóng từ tuyến dưới. Vì thế, những phút đầu sẽ có ý nghĩa trong việc cho thấy Tottenham và Milton Keynes Dons lựa chọn cách nhập cuộc như thế nào.

Tottenham có thể được kỳ vọng tận dụng sự tự tin từ kết quả đối đầu gần nhất để kiểm soát trận đấu, nhưng mức độ áp đảo chưa thể khẳng định khi dữ liệu về phong độ và lực lượng của đội chủ nhà không được cung cấp. Ở chiều ngược lại, Milton Keynes Dons cần biến kinh nghiệm từ trận thắng gần nhất thành sự chủ động, thay vì để thất bại trong trận còn lại ảnh hưởng đến cách nhập cuộc.

Trong một trận giao hữu, khả năng duy trì cự ly đội hình và chuyển đổi trạng thái sẽ là những yếu tố quan trọng. Đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm thay đổi nhịp độ có thể tạo ra khác biệt, dù chưa có đủ cơ sở để dự đoán cụ thể về tỷ số hay diễn biến chi tiết.

Nhận định trước trận

Tottenham bước vào cuộc đối đầu với điểm tựa từ chiến thắng trong lần gặp gần nhất, trong khi Milton Keynes Dons có phong độ gồm 1 thắng và 1 thua ở 2 trận gần đây. Dù vậy, khoảng trống dữ liệu về Tottenham, đội hình và chiến thuật khiến trận đấu vẫn khó được phân định rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà sự chủ động trong cách tổ chức và khả năng thích ứng với nhịp độ giao hữu có thể quyết định cục diện. Tottenham có cơ sở tâm lý thuận lợi hơn từ đối đầu gần nhất, còn Milton Keynes Dons sẽ cần thể hiện sự cân bằng sau chuỗi phong độ đan xen.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Tottenham · 1 thắng 0 hòa Milton Keynes Dons · 0 thắng Milton Keynes Dons 1 - 3 Tottenham TOT

Tottenham 5 trận gần nhất T B H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Milton Keynes Dons 5 trận gần nhất B T H T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới