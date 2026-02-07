Tottenham Hotspur chi hơn 200 triệu bảng: Cuộc cách mạng toàn diện của Roberto De Zerbi Sau mùa giải thảm họa, Tottenham Hotspur thực hiện cuộc cách mạng nhân sự khi chi 237 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi Sandro Tonali và Matheus Fernandes.

Kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 17 là một cú sốc chưa từng có đối với Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, thay vì thu mình trong sợ hãi, đội bóng Bắc London đang thực hiện một cuộc đáp trả mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026. Với quyết tâm tái thiết toàn diện dưới thời huấn luyện viên Roberto De Zerbi, Spurs đang tiến gần đến việc phá vỡ mọi kỷ lục chi tiêu của chính mình.

Sandro Tonali: Bản hợp đồng kỷ lục và lời khẳng định tham vọng

Tâm điểm của cuộc cách mạng tại sân vận động Tottenham Hotspur chính là Sandro Tonali. Đội bóng của chủ tịch Daniel Levy đã chấp nhận chi ra con số khổng lồ 100 triệu bảng để thuyết phục Newcastle nhả người. Cụ thể, thương vụ bao gồm 92,5 triệu bảng phí cố định kèm theo 7,5 triệu bảng phụ phí dựa trên hiệu suất thi đấu.

Thương vụ Tonali sẽ giúp Spurs vượt mốc chi hơn 200 triệu bảng. (Ảnh: Sky Sports)

Đáng chú ý, Tonali đã từ chối sự quan tâm từ nhà đương kim vô địch Manchester City để chọn khoác áo Gà trống. Sức hút từ việc làm việc với người đồng hương Roberto De Zerbi cùng mức đãi ngộ lên tới 275.000 bảng mỗi tuần là những yếu tố then chốt khiến tiền vệ người Ý quyết định chuyển đến London. Tonali được kỳ vọng sẽ trở thành "ông chủ" tuyến giữa, định hình lối chơi kiểm soát bóng mà De Zerbi đang xây dựng.

Vượt ngưỡng 200 triệu bảng: Chi tiết các quân bài chiến thuật

Không dừng lại ở Tonali, Tottenham cũng đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Matheus Fernandes từ West Ham với mức giá 85 triệu bảng. Sự kết hợp giữa sức mạnh của Fernandes và nhãn quan của Tonali hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho khu trung tuyến vốn bị chỉ trích nặng nề mùa trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng mức chi tiêu của Spurs trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 đã đạt con số 237 triệu bảng. Danh sách tân binh bao gồm:

Sandro Tonali (Newcastle): 100 triệu bảng

100 triệu bảng Matheus Fernandes (West Ham): 85 triệu bảng

85 triệu bảng Jan Paul van Hecke (Brighton): 52 triệu bảng

52 triệu bảng Andy Robertson, Marcos Senesi, Martin Dubravka: Chuyển nhượng tự do

Việc bổ sung Jan Paul van Hecke cùng những kinh nghiệm của Andy Robertson cho thấy De Zerbi đang ưu tiên gia cố hàng thủ vốn đã để lọt lưới quá nhiều trong chiến dịch thảm họa vừa qua.

Bài toán cân bằng tài chính và định hướng tương lai

Để bù đắp cho khoản chi khổng lồ, Tottenham đã thực hiện một bước đi đau đớn nhưng cần thiết khi bán tài năng trẻ Luka Vuskovic cho Brighton. Thương vụ này có thể mang về cho Spurs tới 50 triệu bảng, giúp câu lạc bộ giảm bớt áp lực từ các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.

Sự thay đổi chóng mặt trong cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng cho thấy Tottenham không còn chấp nhận vị thế của một đội bóng tầm trung. Với hơn 200 triệu bảng đã đổ vào thị trường, áp lực lên vai Roberto De Zerbi là cực lớn. Người hâm mộ Spurs đang chờ đợi xem liệu những ngôi sao đắt giá này có thể đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có, hay đây chỉ là một canh bạc đầy rủi ro sau cơn sang chấn ở vị trí thứ 17.