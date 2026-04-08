Tottenham muốn có Cody Gakpo: Liverpool ra giá 72 triệu bảng kèm điều kiện đặc biệt Liverpool chỉ chấp nhận để Cody Gakpo gia nhập Tottenham nếu nhận đủ 72 triệu bảng và tìm được phương án thay thế phù hợp trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

Thương vụ chuyển nhượng mang tên Cody Gakpo đang trở thành tâm điểm chú ý tại Ngoại hạng Anh khi Tottenham Hotspur ráo riết săn đón chữ ký của tiền đạo người Hà Lan. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Liverpool đã phát đi thông điệp vô cùng cứng rắn: chiếc chìa khóa để mở cửa thương vụ này đòi hỏi một khoản ngân sách khổng lồ cùng bài toán nhân sự chưa có lời giải tại Anfield.

Con số 72 triệu bảng và đòn bẩy tài chính từ phía Liverpool

Theo nhà báo Ben Jacobs, Spurs đang theo dõi sát sao từng chuyển động của chân sút 27 tuổi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Dù vậy, việc thuyết phục nửa đỏ vùng Merseyside nhượng lại ngôi sao tấn công trụ cột được đánh giá là thử thách cực kỳ gian nan đối với đại diện Bắc London.

Cụ thể, Liverpool dự kiến sẽ tận dụng sự lạm phát của thị trường để định giá Cody Gakpo ở mức 72 triệu bảng. Đây được coi là mức phí "phá vỡ mọi giới hạn" mà đội chủ sân Anfield đưa ra làm cơ sở đàm phán. Bất kỳ đề nghị nào thiếu sức nặng tài chính sẽ ngay lập tức bị khước từ.

Liverpool giữ chân Gakpo trước sự quan tâm của Spurs. (Ảnh: Getty Images)

Bài toán thay thế và rào cản chuyên môn tại Anfield

Bên cạnh yêu cầu về mức phí chuyển nhượng kỷ lục, đội bóng thành Liverpool còn đặt ra một rào cản mang tính quyết định: Họ chỉ đồng ý để cựu sao PSV ra đi nếu tìm được phương án thay thế xứng tầm trên thị trường chuyển nhượng ngay trong hè này. Tân HLV Andoni Iraola xem tuyển thủ Hà Lan là nhân tố hạt nhân trong kế hoạch xây dựng đội hình, do đó Liverpool không có ý định chủ động rao bán và ưu tiên giữ chân anh bằng mọi giá.

Ở chiều ngược lại, HLV Roberto de Zerbi coi Gakpo là mục tiêu hàng đầu để nâng cấp hỏa lực hàng công cho Tottenham. Mặc dù Spurs rất khao khát sở hữu chữ ký của anh, nhưng trước thái độ cứng rắn cùng hai điều kiện ngặt nghèo từ phía Liverpool, tương lai của Gakpo tại Premier League trong kỳ chuyển nhượng này vẫn còn là một dấu hỏi lớn.