Tottenham nhắm Jean-Philippe Mateta giá 25 triệu bảng giải bài toán hàng công của HLV De Zerbi Do thương vụ Junior Kroupi bị hoãn vì chấn thương, Tottenham Hotspur quyết định chuyển hướng sang Jean-Philippe Mateta nhằm củng cố hàng công của HLV De Zerbi.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 chứng kiến mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử Tottenham Hotspur. Với khoản chi kỷ lục lên tới 237 triệu bảng cho 6 tân binh, đội bóng Bắc London đang thể hiện tham vọng lớn dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi. Sau khi củng cố tuyến giữa bằng những bản hợp đồng giá trị như Sandro Tonali (100 triệu bảng) và Mateus Fernandes (85 triệu bảng), mục tiêu then chốt tiếp theo của chiến lược gia người Ý là bổ sung một trung phong chất lượng.

De Zerbi đang muốn nâng cấp chất lượng cho hàng công Spurs. Ảnh: Getty.

Bối cảnh chuyển nhượng và bước ngoặt bắt buộc

Ban đầu, kế hoạch ưu tiên của Tottenham là tài năng trẻ Junior Kroupi từ Bournemouth. Tuy nhiên, chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải của tiền đạo này đã khiến thương vụ bị hoãn lại sang năm sau. Tình huống ngoài dự kiến buộc HLV Roberto De Zerbi cùng ban lãnh đạo Spurs phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch trên thị trường chuyển nhượng.

Trong bối cảnh những hoài nghi về mặt phong độ của Dominic Solanke và Richarlison chưa được giải tỏa hoàn toàn, Tottenham cần một phương án thực dụng và giàu tính chiến đấu. Việc chuyển hướng sang Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace được coi là nước đi chiến lược nhằm sở hữu một chân sút đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh.

Chỉ số ấn tượng của Jean-Philippe Mateta

Xét về mặt số liệu, Mateta thể hiện rõ hình mẫu của một tiền đạo mục tiêu hiện đại trong mùa giải 2025-26. Qua 32 trận đấu (25 lần đá chính), chân sút người Pháp đã ghi được 12 bàn thắng. Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh đạt 14.69, phản ánh khả năng chọn vị trí tốt trong vùng cấm địa.

Mateta là một chân sút giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Cụ thể, Mateta có 87 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và đạt tỷ lệ sút trúng đích 50.8%. Với chiều cao 1m92 cùng nền tảng thể lực mạnh mẽ, tiền đạo này mang lại phương án làm tường và tranh chấp bóng bổng hiệu quả. Đánh giá về phong độ của anh, cựu danh thủ Wayne Rooney từng nhận định Mateta là một trong những trung phong gây ra nhiều khó khăn nhất cho các hàng phòng ngự nhờ thể hình, tốc độ và khả năng chiếm lĩnh không gian.

Mảnh ghép chiến thuật cho hệ thống của De Zerbi

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Mateta sở hữu lợi thế lớn nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Anh từ khi chia tay Mainz vào năm 2022. Điều này giúp anh có khả năng thích nghi ngay lập tức mà không mất thời gian hòa nhập, khác với các phương án mang tính phát triển lâu dài hay những thương vụ đắt đỏ như Cody Gakpo hay Savinho.

Bên cạnh việc theo đuổi Mateta, Tottenham cũng xem xét các phương án khác như mượn Endrick từ Real Madrid hay đàm phán mua Georges Mikautadze của Villarreal. Dù vậy, mẫu trung phong tì đè và không chiến như Mateta vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong sơ đồ của HLV De Zerbi. Khi Mateta chỉ còn một năm hợp đồng tại Crystal Palace, mức giá 25 triệu bảng được đánh giá là con số hợp lý để Tottenham hoàn tất thương vụ này.