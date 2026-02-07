Tottenham phá kỷ lục vì Sandro Tonali; Atletico Madrid giữ chân Julian Alvarez Tottenham Hotspur vừa kích nổ bom tấn Sandro Tonali với mức phí 100 triệu bảng, trong khi Atletico Madrid tuyên bố đanh thép về tương lai của tiền đạo Julian Alvarez.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi táo bạo từ các đại gia châu Âu. Đáng chú ý nhất là động thái nâng cấp đội hình mạnh mẽ của Tottenham Hotspur và sự kiên định của Atletico Madrid trước những lời chèo kéo dành cho các trụ cột.

Tottenham Hotspur và bản hợp đồng kỷ lục mang tên Sandro Tonali

Tottenham Hotspur đã chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle United. Đây không chỉ là một thương vụ thông thường mà còn là cột mốc lịch sử của đội bóng Bắc London với tổng mức phí lên tới 100 triệu bảng.

Sandro Tonali chuẩn bị chuyển tới Tottenham Hotspur. Ảnh: Getty Images

Cấu trúc tài chính của thương vụ bao gồm 92,5 triệu bảng phí cố định kèm theo 7,5 triệu bảng phụ phí dựa trên hiệu suất. Tuyển thủ Ý được kỳ vọng sẽ mang lại sự sáng tạo và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, trở thành hạt nhân mới trong sơ đồ chiến thuật của Spurs mùa tới. Sau khi đồng ý các điều khoản cá nhân, Tonali sẵn sàng trở thành biểu tượng mới tại sân vận động Tottenham Hotspur.

Tham vọng nâng cấp hàng công của Gà trống

Không dừng lại ở tuyến giữa, Tottenham đang nỗ lực đàm phán để chiêu mộ Crysencio Summerville từ West Ham. Sau khi đã sở hữu thành công Mateus Fernandes, đại diện Bắc London coi tuyển thủ Hà Lan là mục tiêu trọng điểm để gia tăng hỏa lực bên hành lang cánh. Sự cơ động và kỹ thuật của Summerville được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi pressing cường độ cao mà đội bóng đang xây dựng.

Atletico Madrid và lời khước từ đanh thép gửi tới Barcelona

Tại Tây Ban Nha, tương lai của Julian Alvarez đang là tâm điểm chú ý. Dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Barcelona, Atletico Madrid đã khẳng định lập trường không thể lay chuyển: tiền đạo người Argentina không phải để bán.

Atletico Madrid không muốn bán Julian Alvarez. Ảnh: Getty Images

Đội bóng thủ đô Madrid coi Alvarez là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn. Sự kiên quyết này cho thấy tham vọng của HLV Diego Simeone trong việc duy trì sức mạnh để cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa giải tới, bất chấp những áp lực tài chính hay sự chèo kéo từ các đối thủ trực tiếp.

Những chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Tại Italy, Juventus đang cân nhắc các phương án dự phòng cho hàng công. Brian Brobbey của Sunderland đã lọt vào tầm ngắm của "Bà đầm già" thành Turin. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của đội bóng vẫn là Randal Kolo Muani từ PSG. Việc cân nhắc Brobbey cho thấy Juventus đang chuẩn bị kỹ lưỡng các kịch bản chuyển nhượng để tối ưu hóa ngân sách.

Trong khi đó, Aston Villa đang đẩy mạnh việc chiêu mộ Ilaix Moriba từ Celta Vigo. Đội chủ sân Villa Park dự kiến gửi lời đề nghị 15 triệu bảng cho tiền vệ 23 tuổi này. Moriba với nền tảng thể lực dồi dào được xem là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của HLV Unai Emery.

Tại Anfield, Curtis Jones đã quyết định tương lai của mình. Tiền vệ người Anh chọn ở lại Liverpool để cạnh tranh vị trí chính thức thay vì gia nhập Nottingham Forest hay Inter Milan. Đây là tín hiệu tích cực cho chiều sâu đội hình của The Kop trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Kịch bản Jurgen Klopp dẫn dắt tuyển Đức

Một thông tin gây chấn động khác liên quan đến ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức. Cựu thuyền trưởng Liverpool, Jurgen Klopp, được cho là sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng nếu Julian Nagelsmann rời vị trí sau kỳ World Cup không như ý. Sự xuất hiện của Klopp được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho "Die Mannschaft", nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ người hâm mộ quê nhà.

Thống kê chuyển nhượng đáng chú ý

Cầu thủ Từ CLB Đến CLB Mức phí dự kiến Sandro Tonali Newcastle Tottenham 100 triệu bảng Ilaix Moriba Celta Vigo Aston Villa 15 triệu bảng Aurele Amenda Frankfurt Coventry City Chưa công bố

Nhìn chung, kỳ chuyển nhượng này đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt: các đội bóng Anh tiếp tục vung tiền phá kỷ lục, trong khi các đại diện La Liga và Serie A tập trung vào việc giữ chân trụ cột và tìm kiếm những bản hợp đồng mang tính chiến thuật cao.