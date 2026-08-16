Tottenham quyết đấu Arsenal vụ Victor Osimhen: Galatasaray ra giá 80 triệu euro kèm người Tottenham đã liên hệ chiêu mộ chân sút Victor Osimhen của Galatasaray, đối đầu trực tiếp với Arsenal trong thương vụ bom tấn trị giá 80 triệu euro.

Tottenham Hotspur vừa chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Victor Osimhen từ Galatasaray nhằm nâng cấp hàng công cho mùa giải 2026/27. Động thái này ngay lập tức kích hoạt cuộc đại chiến nảy lửa trên thị trường chuyển nhượng giữa hai đại kình địch vùng Bắc London, khi Arsenal cũng đang theo đuổi sát sao tuyển thủ người Nigeria.

Tottenham muốn có Osimhen. Ảnh: Getty.

Yêu cầu đắt đỏ từ Galatasaray và đòn bẩy Mathys Tel

Để sở hữu một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, Tottenham phải đối mặt với mức giá không hề dễ chịu. Theo báo cáo từ Fichajes, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ra điều kiện tối thiểu 80 triệu euro tiền mặt, đồng thời yêu cầu đưa tiền đạo trẻ Mathys Tel vào hợp đồng như một phần của thỏa thuận trao đổi.

Galatasaray hoàn toàn nắm thế chủ động trên bàn đàm phán. Hợp đồng của Victor Osimhen với đội bóng Istanbul vẫn còn thời hạn kéo dài đến năm 2029 và không đính kèm điều khoản giải phóng hợp đồng. Chủ tịch Dursun Ozbek khẳng định câu lạc bộ sẽ không chịu bất kỳ áp lực bán người nào nếu đối tác không đáp ứng đủ yêu cầu tài chính khắt khe đã đề ra.

Phong độ hủy diệt của Victor Osimhen tại đấu trường châu Âu

Mức giá 80 triệu euro kèm Mathys Tel hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những con số thống kê ấn tượng của tiền đạo 27 tuổi. Ở mùa giải 2025/26, Osimhen đã ghi tới 22 bàn thắng và đóng góp 8 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Galatasaray.

Đặc biệt tại đấu trường UEFA Champions League, chân sút người Nigeria tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao lớn khi ghi dấu giày vào 10 bàn thắng chỉ sau 10 trận đấu. Khả năng càn lướt, dứt điểm đa dạng cùng tàn phá hàng thủ đối phương giúp Osimhen trở thành mẫu trung phong lý tưởng cho môi trường giàu thể lực như Ngoại hạng Anh.

Cuộc đại chiến Bắc London trước giờ G chuyển nhượng

Sự xuất hiện của Arsenal càng làm cho thương vụ này trở nên phức tạp. Pháo thủ cũng đang ráo riết tìm kiếm một số 9 đẳng cấp thế giới để hoàn thiện đội hình cạnh tranh các danh hiệu lớn. Việc cả hai đội bóng Bắc London cùng nhắm đến một mục tiêu hứa hẹn sẽ đẩy mức giá và các điều khoản cá nhân lên cao trào.

Chia sẻ về những tin đồn xung quanh tương lai, Victor Osimhen tỏ ra khá bình thản: "Tin đồn luôn là một phần tất yếu của các kỳ chuyển nhượng. Hiện tại, tôi chỉ tập trung tối đa vào công việc của mình. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."

Thương vụ bom tấn này hiện phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cuối cùng từ phía thượng tầng Tottenham. Nếu đội bóng sẵn sàng gật đầu trước mức phí 80 triệu euro cùng việc gán Mathys Tel, bản hợp đồng hoành tráng này hoàn toàn có thể nổ ra trước khi cửa sổ chuyển nhượng hè 2026 chính thức khép lại.