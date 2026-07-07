Tottenham sẵn sàng chi 85 triệu bảng cho Kroupi, Atletico Madrid lên kế hoạch đón Salah Thị trường chuyển nhượng hè bùng nổ với lời đề nghị kỷ lục từ Tottenham cho Eli Junior Kroupi, trong khi Atletico Madrid nhắm Mohamed Salah để thay thế Antoine Griezmann.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi táo bạo từ các đại gia châu Âu. Tâm điểm đổ dồn về phía Bắc London khi Tottenham Hotspur sẵn sàng phá vỡ cấu trúc tài chính để chiêu mộ một tài năng trẻ, trong khi tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đang chuẩn bị cho một cuộc thay máu lực lượng trên hàng công với mục tiêu mang tên Mohamed Salah.

Tottenham và canh bạc 85 triệu bảng mang tên Eli Junior Kroupi

Tottenham Hotspur đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị chính thức trị giá 85 triệu bảng đến Bournemouth để hỏi mua tiền đạo Eli Junior Kroupi. Ở tuổi 20, chân sút người Pháp đã trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất tại Premier League nhờ lối chơi tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng.

Thương vụ Kroupi có thể mang về cho Bournemouth 85 triệu bảng. Ảnh: Getty.

Bất chấp việc ban lãnh đạo Bournemouth khẳng định Kroupi "không phải để bán", con số 85 triệu bảng là một thử thách thực sự đối với lòng kiên nhẫn của đội bóng này. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Spurs, minh chứng cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu của HLV Ange Postecoglou trong mùa giải mới.

Atletico Madrid: Salah là lời giải cho bài toán Griezmann

Tại Madrid, HLV Diego Simeone đang đối mặt với bài toán nan giải khi Antoine Griezmann dần bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp. Phương án được đội bóng thủ đô Tây Ban Nha nhắm tới chính là Mohamed Salah, siêu sao vừa chia tay Liverpool và hiện đang là cầu thủ tự do.

Salah vẫn chưa chốt bến đỗ sau khi chia tay Liverpool. Ảnh: Getty.

Dù đã 33 tuổi, đẳng cấp và kinh nghiệm của Salah tại đấu trường Champions League là điều không thể bàn cãi. Atletico kỳ vọng sự hiện diện của chân sút người Ai Cập sẽ giúp hàng công của họ duy trì được hỏa lực mạnh mẽ. Salah hiện đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026, và tương lai của anh dự kiến sẽ được quyết định ngay sau khi giải đấu kết thúc.

Arsenal và Liverpool tăng cường nhân sự cho cuộc đua vô địch

Không đứng ngoài cuộc đua, Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka từ West Ham United. Hậu vệ 28 người CHDC Congo được đánh giá là phương án thay thế chất lượng nếu Ben White quyết định rời sân Emirates. Khả năng phòng ngự một đối một xuất sắc của Wan-Bissaka là yếu tố khiến HLV Mikel Arteta đặc biệt quan tâm.

Trong khi đó, Liverpool đang thực hiện chiến lược chuyển nhượng đa mục tiêu. "The Kop" đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Crysencio Summerville, tiền đạo cánh đang tỏa sáng tại West Ham, cạnh tranh trực tiếp với Chelsea và Manchester United. Bên cạnh đó, đội bóng thành phố cảng cũng đang nỗ lực vượt mặt các đối thủ để sở hữu thần đồng 17 tuổi người Mexico, Gilberto Mora từ Club Tijuana.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Chelsea giữ chân sao trẻ: The Blues đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng với Jesse Derry (19 tuổi) trước sự chèo kéo quyết liệt từ Bayern Munich.

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Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup trong màu áo Croatia, tiền vệ 22 tuổi của Hajduk Split đã lọt vào tầm ngắm của Wolves nhằm tăng cường chất thép cho tuyến giữa. Dani Carvajal tìm bến đỗ mới: Sau khi chia tay Real Madrid, hậu vệ kỳ cựu 34 tuổi đang cân nhắc gia nhập Deportivo La Coruna, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng La Liga.

Những diễn biến dồn dập trên thị trường chuyển nhượng cho thấy các đội bóng đang chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho mùa giải mới. Với những bản hợp đồng bom tấn tiềm năng như Kroupi hay Salah, cục diện bóng đá châu Âu hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ trong thời gian tới.