Tottenham vùi dập Charlton 5-1 tại vòng 2 Cúp Liên đoàn: Màn chào sân rực sáng của Savinho Tottenham thị uy sức mạnh với chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Charlton tại Cúp Liên đoàn Anh nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Mikey Moore, Solanke và Savinho.

Sau thất bại trước Brentford tại giải Ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur đã tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Charlton tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh. Màn trình diễn bùng nổ của các tài năng trẻ cùng siêu phẩm ra mắt của tân binh Savinho đã biến sân vận động Tottenham Hotspur thành một ngày hội thực sự.

Tottenham dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-1. Ảnh: Getty.

Mikey Moore khai thông thế bế tắc sau 40 phút chật vật

Dù kiểm soát bóng lên tới hơn 80% trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi gặp rất nhiều khó khăn trước khối đội hình lùi sâu và kỷ luật của Charlton. Đội bóng đang chơi tại Championship có tới 10 sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát nhưng vẫn tạo ra các pha phản công nguy hiểm buộc thủ thành Kinsky phải trổ tài cứu thua.

Nút thắt của cuộc so tài chỉ được gỡ bỏ ở phút 41 xuất phát từ khoảnh khắc xuất thần của Mikey Moore. Nhận đường chuyền từ Rodrigo Bentancur bên cánh phải, cầu thủ 19 tuổi tự tin đi bóng cắt vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm sấm sét bằng chân trái làm tung lưới Charlton.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Spurs nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau đó. Từ một tình huống bóng lộn xộn sau quả phạt góc, tiền đạo Dominic Solanke thể hiện bản năng sát thủ với pha dứt điểm nhanh vào góc thấp khung thành, ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải mới.

Savinho bùng nổ và bữa tiệc tấn công trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, HLV De Zerbi thực hiện hàng loạt điều chỉnh chiến thuật để duy trì cường độ pressing. Quyết định tung Kevin Danso vào sân mang lại hiệu quả ngay lập tức khi trung vệ này đánh đầu tung lưới đối phương ở phút 67 từ quả đá phạt của Fernandes ngay trong pha chạm bóng đầu tiên.

Savinho ghi bàn trong trận ra mắt Spurs. Ảnh: Getty.

Tâm điểm trong hiệp đấu này thuộc về tân binh Savinho. Ngôi sao người Brazil chỉ cần ít phút trên sân để ghi dấu ấn bằng một siêu phẩm sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A ở phút 82. Đến phút 85, nỗ lực rê dắt của Savinho tiếp tục gián tiếp tạo điều kiện cho Ben Davies ghi bàn thứ 5 cho Tottenham.

Dù Charlton có được bàn thắng danh dự ở phút 87 sau pha không chiến dũng mãnh của Lloyd Jones, chiến thắng 5-1 áp đảo vẫn thuộc về đội chủ nhà. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ như Mikey Moore hay Archie Gray cùng lối chơi kiểm soát định hình rõ nét giúp Tottenham vững vàng tiến bước vào vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh.

Ảnh: BongDa.com.vn.