Toyota Corolla Altis 2026: Đánh giá chi tiết, thông số và giá lăn bánh Toyota Corolla Altis 2026 ghi điểm trong phân khúc sedan hạng C nhờ nền tảng khung gầm TNGA, tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0.

Toyota Corolla Altis là một trong những mẫu sedan thành công nhất lịch sử ô tô thế giới kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1966. Tại thị trường Việt Nam, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản cùng 5 lựa chọn màu sơn ngoại thất, mang lại sự đa dạng cho người tiêu dùng trong phân khúc sedan hạng C.

Khung gầm TNGA và thiết kế ngoại thất sắc sảo

Bước sang thế hệ thứ 12, Toyota Corolla Altis sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu Toyota New Global Architecture (TNGA). Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe đạt 4.630 x 1.780 x 1.455 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 128 mm ở bản 1.8 G, 1.8 V và nâng lên 149 mm trên bản 1.8 HEV.

Diện mạo phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình thang sơn đen mở rộng đặt thấp. Cụm đèn chiếu sáng Bi-LED tạo hình chữ J sắc sảo, tích hợp hệ thống bật/tắt tự động. Bản 1.8 G sử dụng mâm kích thước 16 inch (lốp 205/55 R16), trong khi hai bản 1.8 V và 1.8 HEV đi kèm mâm 17 inch (lốp 225/45 R17). Phần đuôi xe hiện đại với cụm đèn hậu LED nối liền bằng dải mạ crom sáng bóng.

Không gian cabin hiện đại và tiện nghi tập trung vào người lái

Tầm nhìn từ vị trí lái được cải thiện nhờ việc thu hẹp cột A và di chuyển vị trí gắn gương chiếu hậu ngoài. Trung tâm bảng táp-lô sở hữu màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng bọc da tích hợp phím bấm chức năng là màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số 12,3 inch.

Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng. Hệ thống điều hòa tự động có cửa gió riêng cho hàng ghế sau. Riêng phiên bản cao cấp 1.8 HEV được trang bị thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), sạc không dây và điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Vận hành êm ái và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu

Toyota cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ cho Corolla Altis 2026:

Phiên bản 1.8 G và 1.8 V: Trang bị động cơ xăng 1.8L (mã 2ZR-FBE), sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp đạt từ 5,8 đến 6,8 lít/100 km.

Trang bị động cơ xăng 1.8L (mã 2ZR-FBE), sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp đạt từ 5,8 đến 6,8 lít/100 km. Phiên bản 1.8 HEV: Sử dụng hệ thống Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.8L (97 mã lực, 142 Nm) và mô-tơ điện (71 mã lực, 163 Nm). Cấu hình này giúp xe vận hành mượt mà đồng thời đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ 4,3 lít/100 km trong đô thị và 4,5 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp.

Công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0

Hai phiên bản 1.8 V và 1.8 HEV sở hữu gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0 với hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái:

Cảnh báo tiền va chạm (PCS)

Cảnh báo chệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA)

Kiểm soát hành trình thích ứng (DRCC)

Đèn chiếu xa tự động (AHB)

Bên cạnh đó, các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên dòng xe bao gồm hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), camera 360 độ (trên bản V và HEV) cùng 7 túi khí bảo vệ toàn diện.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tham khảo

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính của Toyota Corolla Altis cập nhật tháng 8/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Corolla Altis 1.8 G 725 828 813 799 Corolla Altis 1.8 V 780 889 874 860 Corolla Altis 1.8 HEV 878 999 981 968

*Lưu ý: Tùy chọn màu sơn Trắng ngọc trai sẽ cộng thêm 8 triệu đồng vào giá bán. Mức giá lăn bánh trên chưa bao gồm các chương trình khuyến mại thực tế tại đại lý.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Toyota Corolla Altis 2026 mang đến sự thay đổi rõ rệt về mặt thiết kế, bổ sung nhiều công nghệ an toàn hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trên bản Hybrid. Mặc dù giá bán nhỉnh hơn một số đối thủ trong cùng phân khúc, sự bền bỉ, tính kinh tế cùng giá trị thương hiệu vẫn là những yếu tố then chốt giúp mẫu xe này giữ vững sức hút.