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    Toyota Corolla Altis 2026: Đánh giá chi tiết và giá lăn bánh mới nhất

    Tuệ Nhân11/07/2026 09:20

    Toyota Corolla Altis 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C với sự lột xác về khung gầm TNGA và tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Cập nhật biểu giá lăn bánh tháng 7/2026 và phân tích kỹ thuật chuyên sâu.

    Toyota Corolla Altis là biểu tượng của sự bền bỉ kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1966. Tại thị trường Việt Nam, thế hệ thứ 12 của mẫu sedan này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, mang đến diện mạo trẻ trung và những nâng cấp công nghệ đáng giá như hệ thống Hybrid và gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0.

    Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Corolla Altis tháng 7/2026

    Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và ước tính chi phí lăn bánh cho 3 phiên bản Corolla Altis tại các khu vực trọng điểm. Lưu ý, mức giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách ưu đãi của từng đại lý.

    Mẫu xeGiá niêm yết (triệu VND)Lăn bánh Hà Nội (triệu VND)Lăn bánh TP.HCM (triệu VND)Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND)
    Toyota Corolla Altis 1.8 G725828813799
    Toyota Corolla Altis 1.8 V780889874860
    Toyota Corolla Altis 1.8 HEV878999981968

    *Đối với tùy chọn màu Trắng ngọc trai, khách hàng cần chi trả thêm 8 triệu đồng vào giá niêm yết.

    Giá xe Toyota Corolla Altis lăn bánh tháng 7/2026 - 1

    Nền tảng khung gầm TNGA và ngôn ngữ thiết kế mới

    Bước sang thế hệ mới, Corolla Altis được xây dựng trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA (Toyota New Global Architecture), giúp tăng độ cứng vững và hạ thấp trọng tâm xe. Thiết kế ngoại thất đã thoát khỏi vẻ trung tính truyền thống để trở nên sắc sảo hơn với lưới tản nhiệt mở rộng sơn đen và cụm đèn pha Bi-LED tạo hình chữ J cá tính.

    Kích thước tổng thể của xe đạt 4.630 x 1.780 x 1.455 (mm), riêng bản Hybrid có chiều cao nhỉnh hơn ở mức 1.455 mm và khoảng sáng gầm xe đạt 149 mm, cao hơn đáng kể so với mức 128 mm trên các bản thuần xăng. Hệ thống chân đế sử dụng mâm hợp kim 16 inch cho bản G và 17 inch cho hai phiên bản cao cấp hơn.

    Giá xe Toyota Corolla Altis lăn bánh tháng 7/2026 - 3

    Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

    Cabin của Corolla Altis 2026 được tối ưu hóa tầm nhìn bằng cách thu hẹp cột A và tái định vị gương chiếu hậu. Điểm nhấn công nghệ nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch – thông số lớn nhất phân khúc – kết hợp cùng màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây.

    Toàn bộ các phiên bản đều trang bị ghế bọc da với ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Riêng phiên bản 1.8 HEV được bổ sung hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và sạc không dây, mang lại trải nghiệm tiện nghi vượt trội.

    Giá xe Toyota Corolla Altis lăn bánh tháng 7/2026 - 4

    Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

    Thông số kỹ thuật1.8 G1.8 V1.8 HEV
    Kiểu động cơ2ZR-FBE (Xăng)2ZR-FBE (Xăng)2ZR-FXE (Hybrid)
    Công suất tổng hợp (hp)138138150 (Xăng 97 + Điện 53)
    Mô-men xoắn (Nm)172172142 (Xăng) + 163 (Điện)
    Hộp sốCVTCVTCVT
    Mức tiêu thụ hỗn hợp (lít/100 km)5,86,84,5
    Hệ thống an toàn TSS 2.0Không

    Vận hành linh hoạt và công nghệ an toàn TSS 2.0

    Phiên bản 1.8 HEV là điểm sáng với hệ truyền động Hybrid, cho phép xe vận hành cực kỳ êm ái trong đô thị với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,3 lít/100 km. Trong khi đó, các bản 1.8 G và 1.8 V sử dụng động cơ 1,8L truyền thống, cung cấp công suất 138 mã lực, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đa dạng.

    Về an toàn, hai phiên bản cao cấp được trang bị gói Toyota Safety Sense 2.0 bao gồm: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go. Ngoài ra, xe còn sở hữu 7 túi khí và các hệ thống hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử tiêu chuẩn trên mọi phiên bản.

    Giá xe Toyota Corolla Altis lăn bánh tháng 7/2026 - 5

    Đánh giá chung

    Nhìn chung, Toyota Corolla Altis 2026 vẫn giữ vững giá trị cốt lõi về độ bền và tính thực dụng, đồng thời bổ sung những nét hiện đại cần thiết để cạnh tranh với các đối thủ như Mazda3 hay Honda Civic. Mặc dù giá bán có phần nhỉnh hơn mặt bằng chung, nhưng sự xuất hiện của biến thể Hybrid và khung gầm TNGA là những điểm cộng lớn cho những người dùng ưu tiên sự ổn định và tiết kiệm.

    Giá xe Toyota Corolla Altis lăn bánh tháng 7/2026 - 6

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      Toyota Corolla Altis 2026: Đánh giá chi tiết và giá lăn bánh mới nhất
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