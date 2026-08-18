Toyota Innova Cross 2026: Giá lăn bánh mới nhất tháng 8 và thông số chi tiết 3 phiên bản Toyota Innova Cross 2026 có giá từ 730 đến 960 triệu đồng kèm ưu đãi lãi suất. Mẫu xe sở hữu khung gầm TNGA cùng bản Hybrid tiết kiệm 4,92 lít/100 km.

Toyota Innova Cross 2026 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc MPV lai Crossover với 3 phiên bản lựa chọn gồm 2.0 G, 2.0 V và 2.0 HEV. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe được lột xác toàn diện từ nền tảng khung gầm, ngôn ngữ thiết kế cho đến trang bị tiện nghi và hệ truyền động. Xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc như Hyundai Custin, GAC M6 Pro, BYD M6 và Mitsubishi Xpander.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Innova Cross tháng 8/2026

Mẫu xe phân phối với 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất: Xanh ánh đen, Trắng ngọc trai (giá cao hơn 8 triệu đồng), Đen, Bạc và Nâu đồng. Trong tháng 8/2026, khách hàng mua xe nhận gói ưu đãi lãi suất vay chỉ từ 7,75%/năm trong 6 tháng đầu hoặc 10,49%/năm cố định trong 6 tháng tiếp theo.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Toyota Innova Cross 2.0 G 730 834 819 805 Toyota Innova Cross 2.0 V 825 940 923 910 Toyota Innova Cross 2.0 HEV 960 1.091 1.072 1.058

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

Phong cách thiết kế Crossover đậm chất hiện đại

Bên cạnh việc chuyển sang nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, Toyota Innova Cross 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.755 x 1.850 x 1.790 mm cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 170 mm trên các bản thuần máy xăng và 167 mm trên bản Hybrid, giúp xe di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình.

Diện mạo đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác viền mạ chrome kết hợp cụm đèn chiếu sáng full-LED. Thân xe dập nổi các đường gân cơ bắp kết hợp vòm bánh xe mở rộng sơn đen. Phiên bản cao cấp trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu kép mạ bạc, trong khi các bản G và V sử dụng mâm kích thước lần lượt 16 inch và 17 inch.

Không gian cabin rộng rãi và tiện nghi cao cấp

Khoang nội thất của Toyota Innova Cross 2026 được hoàn thiện chỉn chu với vật liệu bọc da chủ đạo. Táp-lô bố trí khoa học cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hiển thị đa thông tin. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng 10,1 inch trên bản V và HEV hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto.

Đặc biệt, phiên bản Hybrid sở hữu hàng ghế thứ hai dạng thương gia chỉnh điện 4 hướng tích hợp đệm đỡ chân Ottoman, đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh mang lại trải nghiệm êm ái cho hành khách. Hàng ghế thứ ba