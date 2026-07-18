Toyota Raize 2026: Giá lăn bánh mới nhất và đánh giá chi tiết SUV đô thị cỡ nhỏ Cập nhật bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Raize 2026 chỉ từ 510 triệu đồng. Mẫu SUV hạng A+ gây ấn tượng với động cơ Turbo và công nghệ an toàn vượt phân khúc.

Toyota Raize 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ (A-SUV) tại Việt Nam nhờ sự linh hoạt và mức giá tiếp cận. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mẫu xe này không chỉ thu hút bởi diện mạo trẻ trung mà còn là dòng xe đầu tiên của Toyota tại Việt Nam trang bị động cơ tăng áp ở phân khúc phổ thông.

Giá xe Toyota Raize 2026 niêm yết và lăn bánh tháng 7/2026

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Raize được phân phối với một phiên bản duy nhất nhưng cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc đa dạng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá niêm yết của xe. Dưới đây là bảng giá chi tiết tham khảo:

Phiên bản Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (triệu VND) Toyota Raize 1.0 Turbo Đỏ, Đen 510 587 577 563 Toyota Raize 1.0 Turbo Trắng ngọc trai 518 596 585 571 Toyota Raize 1.0 Turbo Các bản 2 tông màu 522 600 590 576

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Ngoại thất góc cạnh và đậm chất SUV

Phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A, Toyota Raize 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.030 x 1.710 x 1.605 mm cùng chiều dài cơ sở 2.525 mm. Những thông số này giúp xe vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị chật hẹp nhưng vẫn đảm bảo không gian sử dụng tối ưu.

Đáng chú ý, hệ thống chiếu sáng của xe sử dụng công nghệ LED hoàn toàn với đèn pha chia 4 khoang ấn tượng. Thân xe nổi bật với bộ mâm 17 inch thiết kế lốc xoáy bắt mắt, đi kèm khoảng sáng gầm lên tới 200 mm, cho phép xe dễ dàng vượt qua các địa hình mấp mô hoặc ngập nước nhẹ.

Không gian nội thất thực dụng và giàu công nghệ

Bên trong cabin, Toyota Raize gây bất ngờ với độ rộng rãi thuộc hàng tốt nhất phân khúc. Điểm nhấn công nghệ nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch với 4 chế độ hiển thị tùy chọn và màn hình giải trí trung tâm 9 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Hàng ghế thứ hai có khoảng để chân và trần xe thoáng đãng, mang lại sự thoải mái cho hành khách trên những hành trình dài. Đặc biệt, thể tích khoang hành lý có thể mở rộng từ 369 lít lên gần 1.200 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng linh hoạt nhu cầu chở đồ của người dùng.

Động cơ Turbo và khả năng vận hành

Trái tim của Toyota Raize 2026 là khối động cơ 1.0L Turbo, sản sinh công suất 98 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại dải vòng tua 2.400–4.000 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền tới bánh trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp kép (D-CVT) hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị lẫy chuyển số trên vô-lăng và chế độ lái Power, giúp người lái chủ động hơn trong các tình huống cần vượt xe hoặc tăng tốc nhanh. Theo số liệu công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của xe đạt khoảng 5,6 lít/100 km.

Tiêu chuẩn an toàn vượt trội

Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, Toyota Raize vẫn được trang bị danh sách an toàn đáng nể. Ngoài các hệ thống cơ bản như ABS, EBD, VSC hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), mẫu xe này còn sở hữu các tính năng cao cấp thường chỉ thấy trên các dòng xe hạng trên như:

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA)

6 túi khí an toàn

Cảm biến va chạm trước và sau

Nhìn chung, Toyota Raize 2026 là lựa chọn sáng giá cho những khách hàng lần đầu mua xe hoặc phụ nữ cần một chiếc SUV nhỏ gọn, dễ lái nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và an toàn. Tuy nhiên, hệ thống giảm xóc có phần hơi cứng và độ ồn từ động cơ tăng áp khi đi trong phố là những điểm người dùng cần cân nhắc.