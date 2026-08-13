Toyota Vios 2026: Nâng cấp gói an toàn Toyota Safety Sense và ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Toyota Vios 2026 ra mắt bản nâng cấp với gói an toàn TSS, tinh chỉnh diện mạo cùng mức giá niêm yết từ 458 triệu đồng kèm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Toyota Vios 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam thông qua bản nâng cấp giữa chu kỳ. Mặc dù chưa chuyển sang thế hệ hoàn toàn mới, mẫu xe lắp ráp trong nước này nhận được những thay đổi đáng chú ý ở thiết kế ngoại thất, bổ sung trang bị tiện nghi và đặc biệt là hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) trên phiên bản cao cấp nhất.

Trong tháng 8/2026, Toyota áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho Vios, tương ứng mức giảm từ 46 đến 54,5 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu sedan này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Accent, Honda City, Mazda2, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera.

Thiết kế ngoại thất tươi mới với điểm nhấn đầu xe

Ở phiên bản 2026, Toyota Vios sở hữu diện mạo hiện đại hơn nhờ khu vực đầu xe được tái thiết kế. Lưới tản nhiệt hình thang cũ đã được loại bỏ, thay bằng chi tiết liền mạch nối với nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Cản trước sơn đen mang lại góc nhìn thể thao và góc cạnh hơn.

Thiết kế phần đầu xe Toyota Vios 2026 với cản trước sơn đen thể thao.

Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng cụm đèn Bi LED dạng bóng chiếu làm trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Thân xe không có thay đổi về kích thước tổng thể (4.425 x 1.730 x 1.475 mm), bộ mâm đúc kích thước 15 inch giữ nguyên