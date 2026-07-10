Toyota Vios 2026: Nâng cấp gói an toàn TSS và ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Toyota Vios 2026 bản nâng cấp tập trung vào công nghệ an toàn Toyota Safety Sense và tiện nghi nội thất để củng cố vị thế trong phân khúc sedan hạng B. Trong tháng 7/2026, mẫu xe này nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho người dùng.

Toyota Vios 2026 tiếp tục duy trì vị thế là một trong những lựa chọn thực dụng nhất phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Dù chỉ là bản nâng cấp nhẹ (facelift) thay vì một thế hệ hoàn toàn mới, mẫu xe này vẫn mang đến những thay đổi đáng giá về mặt thị giác và đặc biệt là hàm lượng công nghệ an toàn trên phiên bản cao cấp nhất.

Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và giá lăn bánh tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, Toyota Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho dòng Vios, giúp khách hàng tiết kiệm từ 46 đến 54 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là động thái kích cầu mạnh mẽ trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B cạnh tranh gay gắt với các đối thủ như Hyundai Accent hay Honda City.

Toyota Vios 2026 phiên bản nâng cấp mới nhất tại Việt Nam

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Toyota Vios 1.5E MT 458 529 515 506 Toyota Vios 1.5E CVT 488 562 553 539 Toyota Vios 1.5G CVT 545 626 615 601

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Diện mạo mới tập trung vào tính thể thao

Thay đổi rõ rệt nhất trên Toyota Vios 2026 nằm ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt hình thang truyền thống đã được thay thế bằng thiết kế tràn viền, nối liền với nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên, tạo cảm giác bề thế hơn. Cản trước được sơn đen nhám giúp tổng thể xe trông cứng cáp và hiện đại.

Thiết kế đầu xe Toyota Vios 2026 với lưới tản nhiệt mới

Hệ thống chiếu sáng Bi-LED dạng bóng chiếu hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, mang lại hiệu quả thẩm mỹ và khả năng quan sát tốt hơn. Mâm xe vẫn giữ kích thước 15 inch nhưng được làm mới với họa tiết 6 chấu phay xước khỏe khoắn.

Nội thất nâng cấp tiện nghi và trải nghiệm người dùng

Bước vào bên trong, khoang cabin của Vios 2026 vẫn giữ phong cách thiết kế thực dụng nhưng đã được bổ sung nhiều tiện ích hiện đại. Đáng chú ý nhất là màn hình giải trí trung tâm được nâng cấp lên kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto mượt mà.

Khoang nội thất Toyota Vios 2026 với màn hình giải trí 9 inch

Trên phiên bản G CVT cao cấp nhất, vô-lăng bọc da được tích hợp thêm lẫy chuyển số, mang lại cảm giác lái chủ động hơn. Ngoài ra, hàng ghế sau cũng được trang bị thêm 2 cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động ngày càng cao của hành khách.

Khả năng vận hành bền bỉ đặc trưng

Dưới nắp ca-pô, Toyota Vios 2026 vẫn sử dụng khối động cơ 1.5L Dual VVT-i (mã 2NR-FE), sản sinh công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp.

Động cơ 1.5L Dual VVT-i trên Toyota Vios 2026

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Vios 1.5E MT Vios 1.5E CVT Vios 1.5G CVT Động cơ 1.5L Dual VVT-i 1.5L Dual VVT-i 1.5L Dual VVT-i Công suất (hp/rpm) 107/6.000 107/6.000 107/6.000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 140/4.200 140/4.200 140/4.200 Hộp số Số sàn 5 cấp CVT CVT Tiêu thụ nhiên liệu (kết hợp) 6,02 lít/100 km 5,77 lít/100 km 5,87 lít/100 km

Bước tiến về công nghệ an toàn

Điểm sáng lớn nhất trên phiên bản 1.5G CVT là sự xuất hiện của hai tính năng quan trọng trong gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS): Cảnh báo tiền va chạm (PCS) và Cảnh báo lệch làn đường (LDA). Đây là lần đầu tiên Vios được trang bị những tính năng hỗ trợ lái tiên tiến này, giúp xe cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ cùng phân khúc về mặt công nghệ.

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), kiểm soát lực kéo (TRC) và tùy chọn lên đến 7 túi khí trên bản cao cấp nhất.

Với những nâng cấp thiết thực về cả ngoại hình, tiện nghi lẫn công nghệ an toàn, Toyota Vios 2026 tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ, cần một mẫu xe bền bỉ, giữ giá và chi phí vận hành thấp.