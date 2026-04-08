Toyota Yaris Cross 2026: Giá Lăn Bánh Cùng Đánh Giá Chi Tiết Bản Xăng Và Hybrid Cập nhật giá lăn bánh Toyota Yaris Cross tháng 8/2026 đi kèm ưu đãi 50% phí trước bạ, phân tích thông số kỹ thuật và khả năng vận hành của phiên bản V và HEV.

Toyota Yaris Cross tiếp tục là một trong những đại diện đáng chú ý ở phân khúc SUV đô thị cỡ B tại Việt Nam. Xe phân phối theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai tùy chọn động cơ: máy xăng truyền thống (bản V) và hệ truyền động Hybrid (bản HEV). Trong tháng 8/2026, các đại lý áp dụng chương trình ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ cho xe, giúp chi phí sở hữu giảm đáng kể.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 8/2026

Dưới đây là mức giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh ước tính cho hai phiên bản Toyota Yaris Cross tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi Toyota Yaris Cross V 650 744 731 717 Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ Toyota Yaris Cross HEV 728 831 816 803 Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ

*Lưu ý: Chi phí lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại từng đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Nền tảng khung gầm và ngôn ngữ thiết kế ngoại thất

Toyota Yaris Cross dành cho thị trường Đông Nam Á được xây dựng trên nền tảng khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Ngôn ngữ thiết kế của xe mang nhiều nét tương đồng với mẫu xe đàn anh Corolla Cross nhưng tạo hình gọn gàng và góc cạnh hơn.

Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao của xe lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.655 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.620 mm cùng khoảng sáng gầm 210 mm. So với một số đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Creta, Yaris Cross nhỉnh hơn 10 mm ở cả chiều dài cơ sở lẫn khoảng sáng gầm, mang lại khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều dạng địa hình.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang màu đen viền mạ chrome. Cụm đèn chiếu sáng dạng LED sắc sảo kết hợp đèn sương mù LED tròn đặt trong hốc gió giả. Thân xe dứt khoát với các đường gân nổi, vòm bánh xe ốp nhựa tối màu thể thao chứa bộ mâm hợp kim 18 inch phối 2 tone màu. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, hỗ trợ chỉnh/gập điện và hệ thống camera 360 độ.

Không gian nội thất và tiện nghi khoang cabin

Bên trong khoang cabin, Toyota Yaris Cross ưu tiên tính thực dụng với bảng táp-lô phân tầng hướng nhẹ về phía người lái. Dù sử dụng phần lớn chất liệu nhựa cứng, các điểm tiếp xúc được hoàn thiện chỉn chu.

Xe trang bị ghế bọc da, trong đó ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, trung tâm là màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bên cạnh đó, xe sở hữu phanh tay điện tử, tự động giữ phanh (Auto Hold), điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau và sạc không dây.

Dung tích khoang hành lý đạt 471 lít trên phiên bản máy xăng và 466 lít trên phiên bản Hybrid, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cho những chuyến đi dài. Phiên bản Hybrid còn được trang bị thêm tính năng cốp đóng/mở điện tích hợp rảnh tay (đá cốp).

Hiệu năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu

Toyota Yaris Cross cung cấp cho người dùng hai lựa chọn sức mạnh:

Phiên bản máy xăng (2NR-VE): Sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh, công suất cực đại 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp D-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp công bố là 5,95 lít/100 km.

Sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh, công suất cực đại 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp D-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp công bố là 5,95 lít/100 km. Phiên bản Hybrid (2NR-VEX): Kết hợp động cơ xăng 1.5L (90 mã lực, 121 Nm) và một mô-tơ điện (79 mã lực, 141 Nm), cho tổng công suất đạt khoảng 110 mã lực. Xe dùng hộp số e-CVT cùng bộ pin lithium-ion, hỗ trợ chế độ lái thuần điện (EV Mode). Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 3,8 lít/100 km ở đường hỗn hợp và 3,93 lít/100 km trong đô thị.

Công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Bên cạnh các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí, Yaris Cross nổi bật nhờ gói công nghệ Toyota Safety Sense bao gồm các tính năng:

Cảnh báo tiền va chạm

Cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường

Đèn pha thích ứng tự động

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành

Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi

Camera 360 độ cùng hệ thống cảm biến đỗ xe trước/sau

Bảng thông số kỹ thuật Toyota Yaris Cross

Thông số kỹ thuật Toyota Yaris Cross V Toyota Yaris Cross HEV Số chỗ ngồi 5 5 Kích thước D x R x C (mm) 4.310 x 1.770 x 1.655 4.310 x 1.770 x 1.655 Chiều dài cơ sở (mm) 2.620 2.620 Khoảng sáng gầm (mm) 210 210 Dung tích khoang hành lý (L) 471 466 Động cơ Xăng 1.5L (2NR-VE) Hybrid 1.5L (2NR-VEX) Công suất tối đa (hp/rpm) 105 / 6.000 90 / 5.500 (Động cơ) + 79 (Mô-tơ) Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 138 / 4.200 121 / 4.000–4.800 (Động cơ) + 141 (Mô-tơ) Hộp số D-CVT e-CVT Dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100 km) 5,95 3,8 Hệ thống phanh trước/sau Đĩa / Đĩa Đĩa / Đĩa Kích thước mâm/lốp 215/55R18 215/55R18 Số túi khí 6 6

Đánh giá tổng quan

Toyota Yaris Cross là sự lựa chọn phù hợp cho người dùng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có thiết kế hiện đại, nhiều trang bị an toàn vượt phân khúc và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, đặc biệt ở bản Hybrid. Nhược điểm của xe đến từ mức giá niêm yết tương đối cao so với mặt bằng chung, không gian hàng ghế sau ở mức đủ dùng và một số chi tiết hoàn thiện nội thất vẫn sử dụng nhựa cứng.