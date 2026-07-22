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    Toyota Yaris Cross 2026: SUV đô thị thực dụng với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ

    Tuệ Nhân22/07/2026 15:10

    Trong tháng 7/2026, Toyota Yaris Cross củng cố vị thế SUV cỡ B bằng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, kết hợp cùng thiết kế năng động và tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

    Toyota Yaris Cross tiếp tục là cái tên đáng chú ý trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam nhờ sự linh hoạt và tính kinh tế. Bước sang tháng 7/2026, mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia này nhận được sự quan tâm lớn khi áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh cho khách hàng.

    Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Yaris Cross tháng 7/2026

    Hiện tại, Toyota Việt Nam phân phối Yaris Cross với hai phiên bản chính: động cơ xăng truyền thống và động cơ Hybrid (HEV). Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi:

    Phiên bảnMàu ngoại thấtGiá niêm yết (triệu VND)Lăn bánh Hà Nội (triệu VND)Lăn bánh TP.HCM (triệu VND)Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND)
    Yaris Cross VĐen650744731717
    Yaris Cross VTrắng ngọc trai658753739726
    Yaris Cross V2 tone màu662757744730
    Yaris Cross HEVĐen765872857843
    Yaris Cross HEVTrắng ngọc trai773881866852
    Yaris Cross HEV2 tone màu777886870856

    *Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

    Toyota Yaris Cross sở hữu diện mạo hiện đại và năng động
    Toyota Yaris Cross sở hữu diện mạo hiện đại và năng động

    Nền tảng DNGA và ngôn ngữ thiết kế SUV mạnh mẽ

    Toyota Yaris Cross dành cho thị trường Đông Nam Á được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm xe đạt 210 mm, nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc, mang lại khả năng leo lề và đi đường xấu linh hoạt.

    Phần đầu xe Toyota Yaris Cross với lưới tản nhiệt hình thang đặc trưng
    Phần đầu xe Toyota Yaris Cross với lưới tản nhiệt hình thang đặc trưng

    Diện mạo của Yaris Cross chịu ảnh hưởng rõ nét từ đàn anh Corolla Cross với lưới tản nhiệt hình thang và các chi tiết vảy cá màu đen. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng công nghệ LED, từ đèn pha, đèn định vị ban ngày cho đến đèn sương mù. Thân xe tạo điểm nhấn bằng những đường gân dập nổi mạnh mẽ, đi kèm bộ mâm hợp kim 5 chấu 18 inch sơn hai tông màu thể thao.

    Không gian nội thất thực dụng và giàu tiện nghi

    Bên trong cabin, Toyota tập trung vào tính thực dụng nhưng vẫn đảm bảo sự hiện đại. Táp-lô được thiết kế hai tầng, hướng về phía người lái. Điểm nhấn công nghệ bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

    Nội thất Toyota Yaris Cross được bố trí khoa học và tiện dụng
    Nội thất Toyota Yaris Cross được bố trí khoa học và tiện dụng

    Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, sạc không dây và đèn viền nội thất. Đặc biệt, khoang hành lý có dung tích ấn tượng, đạt 471 lít trên bản xăng và 466 lít trên bản Hybrid, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của gia đình.

    Vô-lăng tích hợp nhiều phím chức năng và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn
    Vô-lăng tích hợp nhiều phím chức năng và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn

    Hiệu năng vận hành và công nghệ Hybrid tiên tiến

    Yaris Cross cung cấp hai lựa chọn cấu hình động cơ phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng:

    • Phiên bản máy xăng: Động cơ 1.5L (mã 2NR-VE) sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số vô cấp kép D-CVT.
    • Phiên bản Hybrid: Kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (90 mã lực/121 Nm) và mô-tơ điện (79 mã lực/141 Nm). Tổng công suất hệ thống đạt khoảng 110 mã lực, đi kèm chế độ lái thuần điện (EV Mode), giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 3,8 lít/100 km đường hỗn hợp.
    Động cơ Hybrid là điểm sáng giúp Yaris Cross tiết kiệm nhiên liệu tối ưu
    Động cơ Hybrid là điểm sáng giúp Yaris Cross tiết kiệm nhiên liệu tối ưu

    An toàn tối ưu với Toyota Safety Sense

    Hệ thống an toàn là một trong những điểm mạnh nhất của Yaris Cross khi sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense chủ động, bao gồm:

    • Cảnh báo tiền va chạm
    • Cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn
    • Đèn pha thích ứng
    • Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go
    • Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành
    • Camera 360 độ và cảnh báo điểm mù

    Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các tính năng tiêu chuẩn như 6 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

    Thông số kỹ thuật chi tiết

    Thông sốYaris Cross VYaris Cross HEV
    Kích thước D x R x C (mm)4.310 x 1.770 x 1.6554.310 x 1.770 x 1.655
    Chiều dài cơ sở (mm)2.6202.620
    Khoảng sáng gầm (mm)210210
    Động cơ1.5L Xăng1.5L Hybrid
    Công suất cực đại (hp)105110 (tổng)
    Mô-men xoắn cực đại (Nm)138121 (xăng) + 141 (điện)
    Hộp sốD-CVTe-CVT
    Mức tiêu thụ hỗn hợp (lít/100 km)5,953,8

    Nhìn chung, Toyota Yaris Cross 2026 là một mẫu SUV đô thị toàn diện. Dù mức giá niêm yết có phần cao hơn một số đối thủ, nhưng với sự bền bỉ đặc trưng của thương hiệu Toyota, công nghệ Hybrid tiên tiến và gói an toàn vượt trội, đây vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe thực dụng và kinh tế trong dài hạn.

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      Toyota Yaris Cross 2026: SUV đô thị thực dụng với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ
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