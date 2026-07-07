TP. Hà Nội phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án trường đua ngựa 420 triệu USD Dự án trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn vừa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 trên diện tích 125ha, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028 với quy mô 30.000 khán giả.

UBND xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa. Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn người dân và khách du lịch.

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: VnExpress

Vị trí và quy hoạch chi tiết dự án trường đua ngựa

Theo quyết định phê duyệt, Tổ hợp vui chơi giải trí - trường đua ngựa tọa lạc tại vị trí chiến lược, giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên về phía Tây và giáp chân núi Đôi về phía Nam. Tổng diện tích lập quy hoạch của dự án khoảng 125ha.

Cơ cấu sử dụng đất được phân bổ chuyên biệt để phục vụ các hoạt động thi đấu và dịch vụ cao cấp:

Khu trường đua ngựa: Chiếm khoảng 75% diện tích dự án (tương đương 93,75ha).

Chiếm khoảng 75% diện tích dự án (tương đương 93,75ha). Khu hồ điều hòa và cảnh quan: Khoảng 28,3ha, bao gồm cây xanh, đường dạo và các hạng mục trang trí.

Khoảng 28,3ha, bao gồm cây xanh, đường dạo và các hạng mục trang trí. Khu thương mại - dịch vụ: Rộng 3ha, bao gồm hệ thống biệt thự du lịch và trung tâm mua sắm.

Hệ thống kỹ thuật của trường đua bao gồm khán đài có sức chứa 30.000 khán giả, 2 đường chạy cát và 1 đường chạy cỏ rộng 25m. Ngoài ra, dự án còn bố trí khu chăm sóc, huấn luyện ngựa chuyên biệt và 50 trung tâm đặt cược (đại lý) trên toàn quốc để phục vụ nhu cầu giải trí của khách hàng.

Năng lực chủ đầu tư và cơ cấu nguồn vốn

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G, một liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network đến từ Hàn Quốc. Đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Lee Dae Bong, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit - đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam với các dự án như Grand Plaza Hotel (TP. Hà Nội) và sân golf 54 hố tại tỉnh Hòa Bình.

Dự án có tổng mức đầu tư 420 triệu USD (khoảng 9.577 tỷ đồng). Trong đó, vốn góp trực tiếp từ các nhà đầu tư là 2.736 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD), phần còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Vị trí thực hiện dự án. Nguồn ảnh: Thanglong.Chinhphu.vn

Lộ trình triển khai và tác động kinh tế - xã hội

Dự án được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1: Tập trung xây dựng trường đua ngựa và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi đấu trong thời gian 24 tháng.

Tập trung xây dựng trường đua ngựa và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi đấu trong thời gian 24 tháng. Giai đoạn 2: Hoàn thiện khu khách sạn 3 sao (254 phòng), trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại và 30 căn biệt thự nghỉ dưỡng trong 45 tháng.

Mặc dù được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019 và gặp một số vướng mắc về tiến độ, việc phê duyệt quy hoạch 1/500 là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ đầu tư đẩy nhanh các thủ tục đất đai và xây dựng. Dự kiến, toàn bộ tổ hợp sẽ đi vào vận hành từ năm 2028.

Khi hoàn thành, tổ hợp này dự kiến sẽ tạo ra 5.000 việc làm trực tiếp và thu hút khoảng 25.000 lao động trong các ngành dịch vụ, du lịch phụ trợ. Đây không chỉ là điểm đến giải trí mới mà còn là nguồn thu ngân sách quan trọng cho TP. Hà Nội trong tương lai.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.