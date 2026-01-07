TP.HCM khởi công nút giao kim cương 3.000 tỷ đồng kết nối Cần Giờ với cao tốc Nút giao giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức khởi công ngày 1/7/2026, áp dụng mô hình đa tầng hiện đại giúp xóa bỏ thế độc đạo của phà Bình Khánh.

Sáng ngày 1/7/2026, UBND TP.HCM chính thức tổ chức lễ khởi công nút giao giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, được xây dựng theo mô hình nút giao liên thông dạng kim cương với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Chi tiết kỹ thuật và quy mô đầu tư

Dự án được triển khai theo hình thức tổng thầu EPC (thiết kế - cung cấp thiết bị - thi công xây dựng), dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2028. Theo phê duyệt từ Sở Xây dựng TP.HCM, công trình bao gồm các hạng mục chính nhằm đồng bộ hóa hạ tầng khu vực phía Nam thành phố.

Cụ thể, nhánh kết nối từ đầu cầu Cần Giờ đến đường Rừng Sác hướng về phía xã Cần Giờ, TP.HCM được đầu tư theo tiêu chuẩn trục chính đô thị. Đoạn này có tốc độ thiết kế 80 km/h với quy mô 6 làn xe. Các tuyến đường song hành đi kèm đạt tiêu chuẩn đường nội bộ chính, đảm bảo tối thiểu 2 làn xe mỗi bên.

Đối với nhánh đường Rừng Sác hướng về phà Bình Khánh, tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, vận tốc 60 km/h với quy mô 4 làn xe. Dự án cũng tiến hành mở rộng hai đoạn cầu cạn hiện hữu để tương thích với giai đoạn 2 của cao tốc Bến Lức - Long Thành, đồng thời xây mới 4 nhánh lên xuống cầu cạn.

Mô hình giao thông đa tầng hiện đại

Đáng chú ý, đây được đánh giá là nút giao đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp. Giải pháp tổ chức giao thông tại đây được thiết kế hiện đại, tương đương với các tiêu chuẩn hạ tầng tại Singapore và Hàn Quốc, giúp tối ưu hóa dòng xe và giảm thiểu xung đột giao thông tại điểm giao cắt quan trọng này.

Phối cảnh nút giao. Ảnh: Internet

Việc hình thành nút giao này sẽ tạo ra một trục giao thông hướng tâm mới, tăng cường khả năng liên thông giữa trung tâm TP.HCM với các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa và Cần Giờ. Công trình không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn nâng cao năng lực ứng cứu, cứu hộ và sơ tán dân cư trong các tình huống khẩn cấp hoặc thiên tai.

Chiến lược phá thế "lụy phà" cho Cần Giờ

Hiện nay, giao thông giữa Cần Giờ và các khu vực lân cận vẫn phụ thuộc chủ yếu vào phà Bình Khánh, vốn thường xuyên quá tải vào dịp lễ, Tết. Nút giao mới kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ từng bước giảm sự phụ thuộc này, tạo nền tảng để địa phương phát huy lợi thế đô thị biển.

Về lâu dài, dự án giữ vai trò chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng giữa TP.HCM với các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Khi kết hợp cùng các dự án tương lai như cầu Cần Giờ hay tuyến metro tốc độ cao, khu vực này sẽ trở thành hành lang giao thông quan trọng thúc đẩy logistics, du lịch và dịch vụ phía Nam thành phố.

*Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.