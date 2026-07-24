TP HCM triển khai đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu gần 8.800 tỷ đồng giai đoạn 2026 2029 TP.HCM chuẩn bị đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu dài gần 6 km với tổng vốn gần 8.800 tỷ đồng, kết nối trực tiếp vào nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3.

Dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Đây là công trình giao thông nhóm A, cấp đặc biệt, dự kiến triển khai thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và nâng cao năng lực logistics cho cụm cảng quan trọng tại khu vực phía Nam.

Vị trí tuyến đường sẽ đi qua.

Quy mô quy hoạch và thông số kỹ thuật dự án

Tuyến đường có tổng chiều dài gần 6 km, vận tốc thiết kế 60 km/h (riêng khu vực nút giao cao tốc đạt 40 km/h). Dự án đi qua địa bàn Phường Cát Lái và Phường Long Trường, TP.HCM. Về ranh giới tiếp giáp, phía Đông giáp cụm cảng Cát Lái, Phú Hữu, SP - ITC; phía Tây giáp khu dân cư Phường Cát Lái; phía Nam giáp khu công nghiệp Sóng Thần 3; phía Bắc giáp khu dân cư Phường Long Trường.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần: Thành phần 1 đảm nhận công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật; Thành phần 2 đảm nhận công tác xây lắp hạ tầng. Việc hoàn thành tuyến đường sẽ hình thành trục giao thông chuyên dụng, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu giữa cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Sơ đồ tổng thể dự án.

Giải pháp thiết kế: Kết hợp cầu cạn và đường đi thấp

Tuyến đường có mặt cắt ngang quy hoạch 60 m, được bố trí kết cấu đường đi thấp và đường trên cao linh hoạt nhằm hạn chế tác động đến đô thị xung quanh:

Đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến cảng Phú Hữu: Thiết kế đi thấp trên mặt đất.

Thiết kế đi thấp trên mặt đất. Đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao HLD: Xây dựng đường trên cao nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị, giao thông khu vực và tổ chức luồng xe ra vào các cảng.

Đối với hệ thống nút giao, đoạn đường Nguyễn Thị Định trước mắt tổ chức nút giao bằng, dự kiến nghiên cứu xây dựng nút giao khác mức trong dự án tiếp theo. Nút giao HLD giữ nguyên hình thái dạng trumpet kép và được bổ sung thêm các nhánh kết nối tuyến đường liên cảng với hai tuyến cao tốc.

Vị trí vượt sông Rạch Chiếc của dự án.

Về công trình cầu, đoạn cầu Bà Cua vượt sông Rạch Chiếc sẽ xây dựng 2 đơn nguyên với tổng quy mô 10 làn xe. Đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP - ITC xây cầu cạn quy mô 4 làn xe kèm 3 điểm kết nối xuống phần đường đi thấp. Đoạn cầu cạn từ cảng SP - ITC đến nút giao HLD được thiết kế quy mô 6 làn xe.

Hiện trạng mặt bằng và công tác giải phóng đất đai

Tổng diện tích chiếm dụng đất của dự án là 60,97 ha. Hiện trạng đất hai bên tuyến chủ yếu là đất ở đô thị, thương mại dịch vụ, kho bãi và đất trống. Trong tổng diện tích quy hoạch có 38,68 ha là đất công, rạch và đường giao thông hiện hữu không phải thực hiện bồi thường. Ngoài ra, 15,3 ha thuộc trách nhiệm bồi thường của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh (Invesco), Tổng Công ty Bến Thành và diện tích đất công do nhà nước quản lý.

Diện tích đất trực tiếp bồi thường là 6,99 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm phần lớn với 6,57 ha. Diện tích đất ở cần giải tỏa là 0,4 ha, ảnh hưởng tới 115 hộ gia đình (bao gồm 26 trường hợp giải tỏa trắng và 89 trường hợp giải tỏa một phần). Công tác bồi thường, tái định cư sẽ được tập trung hoàn thành ở dự án thành phần 1 để phục vụ thi công đúng kế hoạch.

Lưu ý: Thông tin tiến độ và thiết kế kỹ thuật dự án có thể được điều chỉnh theo các quyết định phê duyệt chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.