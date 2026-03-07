Tin mới

    TP Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026

    03/07/2026 16:03

    TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn thành phố.

    Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh ký ban hành Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

    Quy định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy hoạch 

    TP Hồ Chí Minh quy định hệ số điều chỉnh giá đất đối với dự án nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự), dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp như sau:

    Hệ số sử dụng đất (lần)Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (K2)
    0 K2 = 1,00
    1,00 1,00
    2,00 1,10
    3,00 1,20

    Theo nguyên tắc trên, đối với các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất lớn hơn 4,00 lần trở lên thì cứ mỗi hệ số sử dụng đất tăng thêm 1 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch tăng thêm 0,1.

    Đối với dự án cao tầng, hệ số điều chỉnh giá đất được quy định như sau:
    Hệ số sử dụng đất (lần)Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (K2)
    H ≤ 4,00 K2 = 1,00
    4,00 1,00
    5,00 1,10
    6,00 1,20
    7,00 1,30
    8,00 1,40
    9,00 1,50
    10,00 1,60

    Theo nguyên tắc trên, đối với các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất lớn hơn 11,00 lần trở lên thì cứ mỗi hệ số sử dụng đất tăng thêm 1 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch tăng thêm 0,1.

    Toàn văn: Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn thành phố

    TP Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026- Ảnh 1.
    TP Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026- Ảnh 2.
    TP Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026- Ảnh 3.
    TP Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026- Ảnh 4.
    TP Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026- Ảnh 5.
    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tp-ho-chi-minh-ban-hanh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2026-119260703115139158.htm
    Copy Link
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tp-ho-chi-minh-ban-hanh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2026-119260703115139158.htm

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Chính sách
      TP Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO