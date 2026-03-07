TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ trúng thầu thiết bị điện hơn 89 tỷ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố 3 bị can làm giả tài liệu, trúng hơn 30 gói thầu ngành điện bằng cách tráo đổi nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ngày 03/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Đặng Ngọc Minh (sinh năm 1962, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh), Lý Ngọc Thu (sinh năm 1988, trú tại phường Hòa Hưng) và Lý Ngọc Tuyết (sinh năm 1992, trú tại phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh). Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Thủ đoạn "hô biến" thiết bị Trung Quốc thành hàng Canada

Theo kết quả điều tra, Đặng Ngọc Minh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, đã chỉ đạo các đồng phạm thiết lập đường dây gian lận đấu thầu tinh vi. Nhóm này sử dụng pháp nhân của Công ty Hải Đăng cùng Công ty TNHH Eletromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy) do Lý Ngọc Thu làm Giám đốc và Công ty TNHH Phasetimes do Lý Ngọc Tuyết làm Giám đốc để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, các đối tượng đã nhập khẩu thiết bị, vật tư ngành điện (máy cắt hạ thế) từ Trung Quốc. Sau đó, Đặng Ngọc Minh chỉ đạo tạo lập và sử dụng nhiều tài liệu giả mạo về tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm điển hình để biến số hàng hóa này thành sản phẩm có xuất xứ từ Canada. Các hồ sơ giả này được đưa vào dự thầu nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của chủ đầu tư.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Tuyết, Lý Ngọc Thu.

Gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước

Với thủ đoạn tinh vi và có hệ thống, từ năm 2019 đến năm 2022, nhóm của Minh đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tổng giá trị các gói thầu này lên tới hơn 89 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các đối tượng không chỉ làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công tác đầu tư, mua sắm của ngành điện, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước.

Hiện nay, Đặng Ngọc Minh bị khởi tố về hai tội danh: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Hai bị can Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản thiệt hại.