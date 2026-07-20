TP. Huế đầu tư 117 tỷ đồng xây dựng công viên biển Thuận An quy mô 14,48ha Dự án công viên văn hóa đa năng biển Thuận An sẽ chuyển đổi gần 3ha rừng phòng hộ để hình thành không gian công cộng hiện đại, tạo động lực phát triển du lịch ven biển cho TP. Huế.

HĐND TP. Huế vừa chính thức thông qua nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác nhằm triển khai 5 dự án hạ tầng trọng điểm. Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, đánh dấu bước ngoặt trong việc phát triển không gian công cộng ven biển của thành phố.

Quy hoạch công viên biển đầu tiên tại TP. Huế

Đây là dự án công viên biển đầu tiên được đầu tư xây dựng bài bản tại TP. Huế. Để thực hiện dự án này, thành phố sẽ thực hiện chuyển mục đích sử dụng 2,82ha rừng trồng phòng hộ ven biển. Khu vực chuyển đổi nằm tại khoảnh 1, tiểu khu 92, phường Thuận An, TP. Huế.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An. Nguồn ảnh: Internet

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 117 tỷ đồng, triển khai trên tổng diện tích khoảng 14,48ha. Bên cạnh phần diện tích rừng phòng hộ được chuyển đổi, phần còn lại của khu vực dự án (khoảng 11,59ha) hiện trạng chủ yếu là đất trống, bãi cát, hệ thống đường giao thông hiện hữu, nghĩa địa và các loại đất chuyên dụng khác.

Chi tiết các hạng mục và hạ tầng kỹ thuật

Theo quy hoạch chi tiết, dự án được thiết kế nhằm hình thành một không gian công cộng hiện đại, tạo điểm nhấn kiến trúc và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Cơ cấu đầu tư tập trung vào các hạng mục chính sau:

Quảng trường ven biển: Có diện tích khoảng 1,42ha, trong đó phần quảng trường trung tâm rộng hơn 5.000m² được lát đá granite cao cấp, tích hợp hệ thống cây xanh và chiếu sáng đồng bộ.

Có diện tích khoảng 1,42ha, trong đó phần quảng trường trung tâm rộng hơn 5.000m² được lát đá granite cao cấp, tích hợp hệ thống cây xanh và chiếu sáng đồng bộ. Khu công viên văn hóa: Rộng hơn 3.400m², bao gồm các công trình phụ trợ như nhà dịch vụ, khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe và khu vực nghỉ chân.

Rộng hơn 3.400m², bao gồm các công trình phụ trợ như nhà dịch vụ, khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe và khu vực nghỉ chân. Không gian sinh hoạt cộng đồng: Các thảm cỏ cảnh quan và sân bãi phục vụ hoạt động ngoài trời được bố trí xen kẽ, tạo môi trường thân thiện cho người dân và du khách.

Ngoài các hạng mục trực tiếp phục vụ du lịch, dự án còn thực hiện giải phóng mặt bằng trên toàn bộ diện tích gần 14,48ha để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kết nối. Việc này nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các dịch vụ du lịch cao cấp, đồng thời tăng cường tính liên kết cho không gian đô thị ven biển Thuận An.

Tiến độ triển khai và kỳ vọng phát triển

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế (chủ đầu tư) cho biết, công tác chuẩn bị đã đạt được những bước tiến quan trọng. Cụ thể, gói thầu số 12 bao gồm toàn bộ phần xây lắp đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu. Đây là cơ sở pháp lý và kỹ thuật quan trọng để dự án sớm khởi công và đi vào vận hành.

Khi hoàn thành, công viên văn hóa đa năng biển Thuận An được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế đêm và du lịch biển của TP. Huế, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch địa phương ngoài các di sản văn hóa truyền thống.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các văn bản pháp lý chính thức để cập nhật tiến độ chính xác nhất.