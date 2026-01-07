TP.HCM chốt lộ trình bàn giao mặt bằng khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo trước năm 2027 Dự án chỉnh trang đô thị hơn 16.000 tỷ đồng tại TP.HCM dự kiến hoàn tất bồi thường và tái định cư vào cuối năm 2026, bắt đầu bàn giao vận hành từ năm 2029.

UBND TP.HCM vừa chính thức ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo. Đây là dự án trọng điểm được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), nằm trên địa bàn Phường Cầu Ông Lãnh và Phường Bến Thành, TP.HCM.

Lộ trình bồi thường và bàn giao mặt bằng

Theo kế hoạch được phê duyệt, chính quyền Thành phố đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân trong diện thu hồi đất, đồng thời sớm có mặt bằng sạch để triển khai hạ tầng. Các mốc thời gian quan trọng được xác định cụ thể như sau:

Trước ngày 24/8/2026: Hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết.

Hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết. Trước ngày 31/12/2026: Hoàn tất công tác chi trả tiền bồi thường, bố trí tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ để xử lý các vướng mắc chuyên ngành, đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ đúng trình tự pháp luật.

Một góc khu Mả Lạng. Nguồn ảnh: Báo Xây dựng

Quy mô quy hoạch và hạ tầng dự án

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo tập trung vào việc cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội tại khu vực trung tâm Thành phố. Theo tờ trình được HĐND TP.HCM thông qua, KDH là đơn vị đề xuất dự án này với các thông số kỹ thuật chi tiết cho từng phân khu:

Khu Mả Lạng (Phường Cầu Ông Lãnh)

Khu vực này có diện tích khoảng 37.740 m², được giới hạn bởi ba tuyến đường huyết mạch: Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Quy hoạch tại đây bao gồm:

Hệ thống trường học liên cấp 1 và cấp 2 hiện đại.

Khu nhà ở phục vụ tái định cư với trọng tâm là khối chung cư nhà ở xã hội cao 38 tầng, cung cấp khoảng 1.400 căn hộ.

Khu nhà ở thấp tầng với quy mô khoảng 93 căn.

Khu đất tứ giác Mả Lạng. Nguồn ảnh: VnExpress

Khu chợ Gà - Gạo (Phường Bến Thành)

Có diện tích khoảng 4.350 m², phân khu này nằm trong tứ giác giới hạn bởi các đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Đây là vị trí đắc địa đòi hỏi sự đồng bộ cao về kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật sau khi chỉnh trang.

Nguồn vốn và tiến độ thực hiện

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo được xếp vào dự án nhóm A với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.369,5 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là nhà đầu tư sẽ tự huy động 100% nguồn vốn để thực hiện. Nhà nước sẽ thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư thông qua quỹ đất đối ứng kết hợp với một phần nguồn vốn ngân sách.

Hạng mục Thông tin chi tiết Tổng vốn đầu tư Khoảng 16.369,5 tỷ đồng Hình thức đầu tư Đối tác công tư (PPP) Thời gian khởi công Dự kiến năm 2026 Thời gian hoàn thành Quý IV/2028 Vận hành, khai thác Năm 2029

Việc triển khai dự án không chỉ nhằm mục tiêu xóa bỏ các khu vực nhà ở lụp xụp, cải thiện môi trường sống cho người dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại khu vực trung tâm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP.HCM trong giai đoạn tới.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể được điều chỉnh theo các quyết định quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai.