TP.HCM đẩy nhanh loạt dự án giao thông trọng điểm: Tiến độ Vành đai 2 và các trục kết nối TP.HCM đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 2, tuyến ĐT.748 cùng hàng loạt dự án cầu, nút giao trọng điểm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đang đồng loạt triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, với trọng tâm là tuyến Vành đai 2, mở rộng ĐT.748 và các nút giao liên kết vùng. Việc tăng tốc đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối liên hoàn giữa các khu đô thị, khu công nghiệp và cảng biển trước giai đoạn 2027-2030.

Tiến độ nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.748 (đoạn qua khu vực Bến Cát) đã chính thức khởi công từ tháng 8/2025. Tuyến đường có điểm đầu tại giao lộ ngã tư Phú Thứ, kết nối qua nút giao Vành đai 4 và điểm cuối giao với đường Vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước (tại Km12+000).

Công trình được chia làm hai giai đoạn thi công chính:

Giai đoạn 1: Đoạn từ nút giao Vành đai 4 đến giao lộ ngã tư An Điền, triển khai thi công từ ngày 19/8/2025.

Đoạn từ nút giao Vành đai 4 đến giao lộ ngã tư An Điền, triển khai thi công từ ngày 19/8/2025. Giai đoạn 2: Đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao Vành đai 4 và đoạn từ ngã tư An Điền đến Vành đai Bắc Mỹ Phước, khởi công từ ngày 14/5/2026.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện phần đường mở rộng. Phần mặt đường hiện hữu (rộng khoảng 7m) vẫn được giữ nguyên trạng để bảo đảm lưu thông liên tục cho các phương tiện. Về công tác giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.537 hồ sơ với tổng kinh phí hơn 1.944 tỷ đồng (đạt khoảng 96%). Đã có 1.393 hồ sơ bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 26,6 ha, đạt tỷ lệ 87%.

Vành đai 2 TP.HCM phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2027

Bên cạnh tuyến ĐT.748, dự án đường Vành đai 2 TP.HCM đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để đạt mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2027. Dự án gồm hai đoạn tuyến thi công trọng điểm:

Đoạn 1: Từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp với chiều dài 3,5 km.

Từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp với chiều dài 3,5 km. Đoạn 2: Từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng với chiều dài 2,4 km.

Tại các vị trí đã có mặt bằng sạch, nhà thầu đang tích cực triển khai các mũi thi công, dự kiến hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa vào cuối năm 2026. Đối với các diện tích chưa bàn giao, Ban Quản lý dự án đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hoàn tất thủ tục đền bù.

Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với một số thách thức như vướng mắc giải phóng mặt bằng cục bộ và biến động giá vật liệu xây dựng. Để giải quyết bài toán này, các đơn vị thi công được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Khi hoàn thành, Vành đai 2 sẽ giải tỏa áp lực giao thông đáng kể cho trục Xa lộ Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Nguyên Giáp và các tuyến song hành.

Quy hoạch hệ thống giao thông kết nối liên vùng

Ngoài hai dự án trên, TP.HCM cũng đang chuẩn bị đầu tư và triển khai hàng loạt công trình quy mô lớn nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị và tối ưu hóa năng lực logistics cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Danh mục các dự án chiến lược bao gồm:

Tuyến vành đai và cao tốc: Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Công trình cầu và nút giao: Cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh), cầu đường Nguyễn Khoái, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy và nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh), cầu đường Nguyễn Khoái, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy và nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác. Tuyến đường liên cảng và quốc lộ: Đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối Vành đai 3; nâng cấp Quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến đường Lê Khả Phiêu); cải tạo Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3) và mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ).

Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ không chỉ giải quyết điểm nghẽn ùn tắc mà còn giảm thiểu chi phí vận chuyển, lưu kho cho doanh nghiệp. Điều này tạo đòn bẩy nâng cao năng lực khai thác của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và cửa ngõ hàng không Tân Sơn Nhất trong giai đoạn tới.

*Lưu ý: Thông tin tiến độ và quy hoạch dự án có thể được điều chỉnh theo các quyết định chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước.