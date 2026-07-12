TP.HCM đề xuất 68.000 tỷ đồng nâng cấp Vành đai 3 lên 8 làn xe cao tốc UBND TP.HCM kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến Vành đai 3 quy mô 8 làn xe trong giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn dự kiến 67.800 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến Vành đai 3 thành cao tốc 8 làn xe trong giai đoạn 2026-2030. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67.800 tỷ đồng, nhằm giải quyết áp lực giao thông và thúc đẩy liên kết vùng trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Quy mô kỹ thuật và hiện trạng phân kỳ

Theo quy hoạch, đường Vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng 92km, được thiết kế với quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h. Hiện tại, tuyến đường này đang được hình thành từ nhiều dự án độc lập với các tiêu chuẩn khác nhau.

Cụ thể, đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 38,5km đang được đầu tư quy mô 4 làn xe, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Đoạn dự án thành phần 1A (dài 8,75km) đã đưa vào khai thác từ năm 2025 theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và đang được điều chỉnh để nâng cấp lên cao tốc.

Sơ đồ tuyến Vành đai 3 TP. HCM. Nguồn ảnh: Báo Người Lao Động

Đáng chú ý, đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn dài 15,3km hiện đang khai thác theo tiêu chuẩn đường đô thị 6 làn xe nhưng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do lưu lượng xe lớn và có nhiều điểm giao cắt. Các đoạn còn lại triển khai theo Nghị quyết 57/2022/QH15 chủ yếu có quy mô phân kỳ 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục.

Nhu cầu cấp thiết nâng cấp toàn tuyến

UBND TP.HCM nhận định, dù hồ sơ tiền khả thi năm 2022 dự báo lưu lượng đến năm 2040 mới cần 4-6 làn xe, nhưng thực tế tốc độ tăng trưởng kinh tế và mở rộng địa giới hành chính đang khiến nhu cầu vận tải tăng nhanh hơn dự kiến. Việc đầu tư hoàn chỉnh 8 làn xe ngay trong giai đoạn 2026-2030 được xem là bước đi chủ động để đáp ứng nhu cầu sau năm 2030.

Một lợi thế lớn là phần lớn phạm vi đường Vành đai 3 đã được giải phóng mặt bằng theo quy mô 8 làn xe. Việc triển khai thi công mở rộng ngay sẽ giúp tiết kiệm chi phí và tránh lãng phí nguồn lực giải tỏa trong tương lai. Dự kiến khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ có nền đường rộng 74,5m với hệ thống làn dừng khẩn cấp liên tục.

Phương thức đầu tư và phân bổ nguồn vốn

Tổng mức đầu tư dự kiến 67.800 tỷ đồng được phân bổ theo địa giới hành chính như sau: đoạn qua TP.HCM khoảng 60.000 tỷ đồng; đoạn qua TP. Đồng Nai khoảng 4.000 tỷ đồng; đoạn qua tỉnh Tây Ninh khoảng 2.000 tỷ đồng và phần còn lại thuộc dự án thành phần 1A.

Về hình thức đầu tư, UBND TP.HCM đề xuất linh hoạt giữa đầu tư công, đối tác công tư (PPP) hoặc các hình thức phù hợp khác. Trong trường hợp sử dụng vốn đầu tư công, ngân sách trung ương và địa phương dự kiến sẽ đóng góp theo tỷ lệ 50-50. Đối với phương thức PPP, phần vốn nhà nước tham gia cũng sẽ được chia đều giữa trung ương và địa phương.

Phối cảnh tuyến Vành đai 3 TP. HCM. Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên

Song song với trục chính cao tốc, hệ thống đường song hành hai bên với quy mô 2-3 làn xe đô thị (vận tốc 60km/h) sẽ được các địa phương nghiên cứu đầu tư dựa trên nhu cầu thực tế của từng khu vực. Việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng này được kỳ vọng sẽ duy trì vị thế đầu tàu kinh tế của TP.HCM, nơi có GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 8.944 - 8.994 USD, cao gấp 1,7 lần bình quân cả nước.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.