TP.HCM đề xuất chi 5.300 tỷ đồng mở rộng cầu Phú Mỹ lên ít nhất 8 làn xe Dự án mở rộng cầu Phú Mỹ cùng 4 công trình hạ tầng quanh cảng Cát Lái được đề xuất ưu tiên triển khai nhằm xóa bỏ điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất đưa dự án mở rộng cầu Phú Mỹ vào danh mục các công trình ưu tiên triển khai từ nay đến năm 2030. Theo phương án sơ bộ, cầu sẽ được nâng cấp từ 6 làn lên ít nhất 8 làn xe với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.300 tỷ đồng. Đây là giải pháp trọng yếu nhằm tăng năng lực thông hành cho tuyến Vành đai 2 và giảm áp lực giao thông cho khu vực cảng Cát Lái.

Thực trạng quá tải tại cầu dây văng biểu tượng của TP.HCM

Cầu Phú Mỹ bắc qua sông Sài Gòn, đóng vai trò huyết mạch kết nối giữa Phường Phú Thuận và Phường Cát Lái, TP.HCM. Công trình được khởi công năm 2005 theo hình thức BOT với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2009. Với chiều dài hơn 2 km và tĩnh không thông thuyền 45 m, đây là cầu dây văng đầu tiên của thành phố, đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng xe tải nặng từ các tỉnh miền Tây đi miền Đông mà không qua trung tâm.

Tuy nhiên, sau hơn 15 năm vận hành, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt là lượng xe container ra vào cảng Cát Lái đã khiến cầu thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Hiện tại, công trình vẫn đang trong giai đoạn thu phí hoàn vốn, nhưng hạ tầng hiện hữu 6 làn xe đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu giao thông thực tế.

Hướng tuyến cầu Phú Mỹ. (Đồ họa: Đăng Hiếu).

Giải pháp đồng bộ hạ tầng quanh khu vực cảng Cát Lái

Việc mở rộng cầu Phú Mỹ lên ít nhất 8 làn xe sẽ hỗ trợ phân luồng phương tiện linh hoạt hơn, giảm thiểu xung đột giao thông giữa xe container và các phương tiện cá nhân. Các chuyên gia đánh giá, khi dự án hoàn thành sẽ tạo ra dòng lưu thông thông suốt từ khu vực Nam thành phố đến các khu công nghiệp lân cận, qua đó thúc đẩy kinh tế cảng biển phát triển. Hiện quy mô và phương án kỹ thuật chi tiết đang được nghiên cứu để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Cầu Phú Mỹ nhìn từ hướng phường Cát Lái sang Phú Thuận. (Ảnh: Giang Anh).

Bên cạnh cầu Phú Mỹ, Sở Xây dựng cũng đề xuất ưu tiên 4 dự án hạ tầng khác nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông quanh cảng Cát Lái với tổng vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng:

Đường Võ Chí Công (Vành đai 2): Mở rộng đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu lên 67 m, tổng vốn gần 5.500 tỷ đồng.

Mở rộng đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu lên 67 m, tổng vốn gần 5.500 tỷ đồng. Đường Nguyễn Thị Định: Nâng cấp theo quy hoạch với kinh phí khoảng 2.600 tỷ đồng.

Nâng cấp theo quy hoạch với kinh phí khoảng 2.600 tỷ đồng. Đường Nguyễn Duy Trinh: Cải tạo và mở rộng với tổng vốn 1.859 tỷ đồng.

Cải tạo và mở rộng với tổng vốn 1.859 tỷ đồng. Đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu: Tuyến đường dài gần 6 km, rộng 60 m, kết nối trực tiếp với Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với vốn đầu tư gần 8.800 tỷ đồng.

Bảng tổng hợp các dự án hạ tầng trọng điểm đề xuất tại TP.HCM

Dự án Quy mô/Chiều dài Vốn đầu tư (dự kiến) Mở rộng cầu Phú Mỹ Ít nhất 8 làn xe > 5.300 tỷ đồng Mở rộng đường Võ Chí Công Dài 8,3 km, rộng 67 m ~ 5.500 tỷ đồng Đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu Dài 6 km, rộng 60 m ~ 8.800 tỷ đồng Nâng cấp đường Nguyễn Thị Định Theo quy hoạch ~ 2.600 tỷ đồng

Ngoài các dự án nâng cấp hạ tầng hiện hữu, TP.HCM hiện đang triển khai dự án cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km. Công trình này thực hiện theo hợp đồng BT với tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng, đóng vai trò kết nối khu Nam TP.HCM với Tỉnh Đồng Nai, góp phần hoàn thiện bản đồ giao thông liên vùng phía Nam.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng.