TP.HCM đề xuất điều chỉnh hướng tuyến metro số 6 hơn 3,3 tỷ USD kết nối hai sân bay lớn Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đề xuất dịch chuyển hướng tuyến metro số 6 hơn 3,3 tỷ USD nhằm tối ưu kết nối giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

TP.HCM đang đề xuất điều chỉnh hướng tuyến dự án metro số 6 dài 23km với tổng mức đầu tư khoảng 3,3 tỷ USD nhằm tăng khả năng kết nối trực tiếp với sân bay Tân Sơn Nhất và hoàn thiện hành lang đường sắt đô thị liên thông đến sân bay Long Thành.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), đơn vị đã gửi văn bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại các địa phương có tuyến đi qua về phương án điều chỉnh hướng tuyến và vị trí các nhà ga. Toàn tuyến metro số 6 dự kiến đi qua 13 phường, bao gồm 13 ga ngầm, 4 ga trên cao và depot đặt tại khu vực Bình Triệu. Tuyến khởi đầu từ ga Bà Quẹo (kết nối metro số 2 Bến Thành - Tham Lương) và điểm cuối tại ga Phú Hữu (kết nối tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành).

Tối ưu thiết kế để hành khách tiếp cận trực tiếp nhà ga sân bay

Theo phương án quy hoạch trước đây, sau khi qua ga Bà Quẹo, tuyến metro số 6 rẽ vào đường C12 và đi qua khu đất quốc phòng phía trước nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, hướng tuyến này bộc lộ hạn chế khi hành khách phải đi bộ từ 400 đến 413 m mới tiếp cận được các nhà ga T1, T2 và T3. Đồng thời, thiết kế cũ chưa tối ưu kết nối với tuyến metro số 4 và làm tăng khối lượng giải phóng mặt bằng đối với các công trình hiện hữu.

Hướng tuyến metro được đề xuất dịch về phía Bắc 245m so với phương án quy hoạch. Nguồn: MAUR

Để xử lý các bất cập trên, MAUR đề xuất dịch chuyển ga Bà Quẹo về phía Bắc khoảng 245 m nhằm tăng tính liên thông với metro số 2. Phương án mới giúp hướng tuyến thẳng hơn, giảm thiểu các đoạn cong bán kính nhỏ, tạo thuận lợi cho công tác vận hành và bảo trì kỹ thuật.

Đáng chú ý, nhà ga ST03 được đề xuất đặt tại vị trí giữa nhà ga T1 và T2. Điều này giúp hành khách dễ dàng di chuyển trực tiếp vào các nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tới khu đất quốc phòng khu vực nhà ga T3. Việc điều chỉnh này nâng cao khả năng tích hợp mạng lưới giữa metro số 6 với các tuyến metro số 2 và metro số 4.

Hướng tuyến theo phương án đề xuất. Nguồn: MAUR

Mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng

TP.HCM đang tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị để khởi công giai đoạn 1 của metro số 6 vào tháng 12/2026. Lộ trình tuyến được quy hoạch đi từ khu vực Võ Chí Công, dọc theo Vành đai 2, đường Phạm Văn Đồng, Hồng Hà, Bạch Đằng, qua nhà ga T3 và nút giao Cộng Hòa trước khi hội nhập vào ga Bà Quẹo và ga Phú Hữu.

Tuyến metro được đề xuất điều chỉnh hướng tuyến nhằm kết nối tối đa với sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Ảnh minh họa

Dự án điều chỉnh này nằm trong chuỗi kế hoạch hạ tầng quy mô lớn kết nối hai trung tâm hàng không hàng đầu cả nước. Trong khoảng một năm qua, TP.HCM và Đồng Nai đã xúc tiến nghiên cứu 5 dự án đường sắt đô thị kết nối Tân Sơn Nhất - Long Thành với tổng kinh phí ước tính 368.800 tỷ đồng (tương đương 14,2 tỷ USD).

Trên hành lang vận tải này, các dự án thành phần đang từng bước hình thành:

Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm) đã khởi công.

Tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành đang được nghiên cứu, dự kiến khởi công vào tháng 9/2026.

Tuyến metro số 1 kéo dài từ ga Bến xe Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư.

Việc hình thành mạng lưới metro đồng bộ không chỉ giảm áp lực đáng kể cho giao thông đường bộ mà còn tạo động lực phát triển kinh tế cho TP.HCM - địa phương ghi nhận mức tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 7,53%, đóng góp 23,11% vào quy mô kinh tế cả nước với GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.944 - 8.994 USD.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ triển khai dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.