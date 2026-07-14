TP.HCM đề xuất xây 4 bãi đậu xe cao tầng thông minh tại các bến xe buýt nội đô Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất đầu tư 80 tỷ đồng xây dựng 4 bãi đậu xe lắp ghép cao tầng ứng dụng công nghệ AI tại các bến xe buýt lớn nhằm giải quyết tình trạng thiếu chỗ gửi xe nội đô.

TP.HCM đang lên kế hoạch ưu tiên triển khai 4 dự án bãi đậu xe cao tầng lắp ghép tại các đầu mối giao thông công cộng trọng điểm. Đây là giải pháp cấp bách được Sở Xây dựng đề xuất nhằm bổ sung chỗ đậu xe cho khu vực nội đô và tăng cường tiện ích kết nối cho người dân sử dụng xe buýt.

Vị trí và quy mô 4 bãi đậu xe cao tầng mới

Theo đề xuất, 4 bãi đậu xe mới sẽ được đặt tại các bến xe buýt có lưu lượng giao thông lớn. Cụ thể, hai bãi đậu xe dự kiến xây dựng tại bến xe buýt Chợ Lớn (khu A và B, Phường Chợ Lớn, TP.HCM). Hai vị trí còn lại được đặt tại bến xe buýt Sài Gòn (Phường Bến Thành, TP.HCM) và bến xe buýt Tân Phú (Phường Tây Thạnh, TP.HCM).

Bến xe buýt Sài Gòn ở trung tâm TP.HCM, nơi sẽ xây dựng một bãi đậu xe cao tầng. (Ảnh: Quỳnh Trần)

Mỗi bãi đậu xe có diện tích khoảng 250 m², được thiết kế theo mô hình tháp lắp ghép thông minh. Cấu trúc mỗi cụm bao gồm:

Tháp đỗ ô tô tự động (Tower Parking): Chiều cao 28 m, sức chứa 50 ô tô.

Chiều cao 28 m, sức chứa 50 ô tô. Tháp đỗ xe máy tự động (Puzzle Parking): Quy mô 7 tầng, sức chứa 120 xe máy.

Tổng sức chứa của 4 bãi đậu xe này ước tính đạt 200 ô tô và gần 500 xe máy. Với mức đầu tư sơ bộ khoảng 20 tỷ đồng cho mỗi bãi, tổng kinh phí dự kiến cho nhóm dự án này là 80 tỷ đồng.

Ứng dụng công nghệ AI và giải pháp hạ tầng đồng bộ

Điểm nổi bật của các bãi đậu xe này là việc ứng dụng hệ thống điều khiển tự động và trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc nhận diện biển số. Toàn bộ công trình sẽ được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Bên cạnh việc xây dựng bãi đỗ, Sở Xây dựng cũng đề xuất chi thêm khoảng 80 tỷ đồng để nâng cấp đồng bộ hạ tầng hệ thống xe buýt. Gói đầu tư này bao gồm việc sửa chữa, thay thế trụ dừng tại 800 vị trí, cải tạo 80 nhà chờ và lắp đặt hệ thống camera giám sát, bảng thông tin điện tử nhằm hiện đại hóa mạng lưới giao thông công cộng.

Giải quyết bài toán thiếu hụt chỗ đậu xe nội đô

Việc đề xuất xây dựng các bãi đậu xe cao tầng lắp ghép được xem là bước đi linh hoạt trong bối cảnh các dự án bãi đậu xe ngầm quy mô lớn tại trung tâm TP.HCM gặp nhiều trở ngại. Trước đây, thành phố từng quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm với tổng sức chứa hơn 10.000 phương tiện nhưng đến nay vẫn chưa có dự án nào được triển khai thực tế.

Sở Xây dựng nhận định, các bãi đậu xe cao tầng tại bến xe buýt không chỉ giải quyết nhu cầu gửi xe cá nhân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân chuyển đổi sang phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông nội đô. Theo lộ trình, các công trình này dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong quý IV/2025.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt đầu tư chính thức từ cơ quan chức năng.