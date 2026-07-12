TP.HCM đề xuất xây tháp tài chính 99 tầng cao 500m tại Thủ Thiêm với vốn 1,15 tỷ USD Tòa tháp dự kiến trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, vượt Landmark 81 để trở thành công trình cao nhất cả nước với quy mô 99 tầng nổi.

TP.HCM đang xem xét đề xuất xây dựng tòa tháp tài chính cao 99 tầng, quy mô khoảng 500m tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1,15 tỷ USD, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Đề xuất xây dựng tòa tháp cao nhất Việt Nam tại Thủ Thiêm

Theo phương án do liên danh gồm Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC), Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và VinaCapital đề xuất, công trình sẽ được xây dựng trên khu đất khoảng 10.000m² tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam, vượt qua kỷ lục 461,3m của Landmark 81.

Sau khi hoàn thành đây sẽ là tháp chọc trời lọt TOP cao nhất Việt Nam. Ảnh minh họa

Dự án có quy mô 99 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng ước tính khoảng 400.000 m². Về cơ cấu góp vốn, REE dự kiến nắm giữ 43%, HFIC đóng góp 33% (thông qua giá trị quyền sử dụng đất) và VinaCapital nắm 24% còn lại.

Mô hình tổ hợp đa chức năng phục vụ hệ sinh thái tài chính

Khác với các cao ốc văn phòng truyền thống, tòa tháp được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng. Công trình sẽ tích hợp không gian làm việc cho các ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech), cùng khu thương mại, khách sạn và dịch vụ lưu trú cao cấp.

Khi hoàn thành, đây sẽ là công trình biểu tượng của TP. HCM. Ảnh minh họa

Để tăng tính khả thi cho dự án quy mô lớn này, nhóm nhà đầu tư đã kiến nghị áp dụng một số cơ chế đặc thù. Cụ thể bao gồm việc cho phép bố trí khách sạn và căn hộ trong cùng công trình, kéo dài thời hạn sử dụng đất lên 70 năm và thực hiện song song các thủ tục đầu tư để rút ngắn thời gian triển khai.

Mảnh ghép chiến lược trong mạng lưới tài chính quốc tế

Việc đề xuất tòa tháp 99 tầng nằm trong lộ trình thực hiện chiến lược Trung tâm tài chính quốc tế đã được Quốc hội thông qua năm 2025. Theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", TP. HCM đóng vai trò trung tâm chính và Đà Nẵng đảm nhiệm chức năng bổ trợ. Dù giai đoạn đầu đã triển khai tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, nhưng Thủ Thiêm mới là khu vực trọng điểm dài hạn nhờ quỹ đất lớn và quy hoạch đồng bộ.

Trên thế giới, các đô thị tài chính hàng đầu như Singapore, Hong Kong hay Dubai đều sở hữu những công trình biểu tượng siêu cao tầng. Những kiến trúc này không chỉ cung cấp hạ tầng chất lượng cao mà còn giúp định vị hình ảnh thành phố, thu hút các tập đoàn đa quốc gia và dòng vốn quốc tế.

Theo bảng xếp hạng Global Financial Centres Index (GFCI) 2026, TP. HCM hiện đứng thứ 84 thế giới, tăng 11 bậc so với năm trước. Việc phát triển các công trình quy mô lớn tại Thủ Thiêm được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ tài chính khu vực ASEAN và thế giới.

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