TP.HCM khởi công 8 dự án hạ tầng trọng điểm vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, TP.HCM đồng loạt triển khai 8 công trình chiến lược gồm cao tốc, cảng biển và công viên ven sông nhằm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông.

Ngày 01/07/2026, TP.HCM chính thức khởi công 8 dự án hạ tầng chiến lược với tổng mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD). Đây là đợt triển khai công trình quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước ngoặt trong việc mở rộng không gian phát triển và củng cố vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố.

Lễ khởi công được tổ chức tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP.HCM. Các dự án lần này trải rộng từ giao thông, cảng biển đến chỉnh trang đô thị, tạo thành mạng lưới liên kết giữa nội đô với các cửa ngõ phía Tây Bắc, phía Đông và hướng biển.

TP. HCM khởi công đồng loạt 8 dự án trọng điểm với vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Ảnh: Báo Dân trí

Đột phá hạ tầng giao thông và kết nối liên vùng

Trong danh mục các dự án vừa khởi công, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình có quy mô vốn lớn nhất với hơn 93.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra trục kết nối mới giữa TP.HCM với khu vực ven biển Đông Nam Bộ, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế biển, du lịch và dịch vụ logistics.

Bên cạnh đó, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng vốn đầu tư hơn 47.100 tỷ đồng cũng bắt đầu triển khai. Công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành với các khu du lịch trọng điểm vùng duyên hải phía Đông.

Cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh minh họa

Mạng lưới giao thông đường bộ còn được bổ sung các dự án quan trọng khác nhằm hoàn thiện kết nối vùng, bao gồm:

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1): Vốn đầu tư 22.975 tỷ đồng.

Vốn đầu tư 22.975 tỷ đồng. Cầu đường Bình Tiên: Vốn đầu tư 6.300 tỷ đồng.

Vốn đầu tư 6.300 tỷ đồng. Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành: Kết nối với đường Rừng Sác và Quốc lộ 50.

Nâng cao năng lực cảng biển và không gian đô thị ven sông

Ở lĩnh vực hàng hải, dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) có tổng vốn đầu tư khoảng 50.200 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực khai thác cảng nước sâu và tăng khả năng trung chuyển hàng hóa quốc tế cho khu vực phía Nam.

Về phát triển đô thị, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng là dự án mang tính biểu tượng. Với tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2029.

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng được xem là dự án mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Ảnh: Quốc Việt/ Báo Đầu Tư

Công trình không chỉ bảo tồn giá trị lịch sử của khu vực Bến Nhà Rồng mà còn tạo lập không gian công cộng quy mô lớn dọc sông Sài Gòn, định hình diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Danh mục 8 dự án trọng điểm khởi công ngày 01/07/2026

Tên dự án Vốn đầu tư (tỷ đồng) Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu 93.000 Cảng Cái Mép Hạ (Giai đoạn 1) 50.200 Cao tốc Hồ Tràm - Sân bay Long Thành 47.100 Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội 30.000 Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Giai đoạn 1) 22.975 Cầu đường Bình Tiên 6.300 Nút giao Cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác - Nút giao Cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50 -

Động lực tăng trưởng từ hạ tầng chiến lược

Việc huy động hơn 9,6 tỷ USD từ vốn đầu tư công và xã hội hóa (PPP) cho thấy quyết tâm của TP.HCM trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng. Theo định hướng quy hoạch, các dự án này sẽ hình thành trục kết nối chiến lược theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cửa khẩu Mộc Bài đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đô thị ven biển.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định các công trình này là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Hiện nay, TP.HCM vẫn giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế cả nước. Năm 2025, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP 7,53%, đóng góp hơn 23% vào tăng trưởng chung của quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố ước đạt gần 9.000 USD, cao gấp 1,7 lần mức bình quân chung cả nước.