TP.HCM khởi công nút giao 3.000 tỷ đồng kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành Công trình nút giao đa tầng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế chính thức khởi công ngày 1/7, hứa hẹn xóa bỏ sự phụ thuộc vào phà Bình Khánh và thúc đẩy kinh tế khu vực Cần Giờ.

Sáng 1/7, TP.HCM đồng loạt khởi công chuỗi dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 381.000 tỷ đồng. Đây là sự kiện trọng điểm nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, dự án nút giao giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành được đánh giá là công trình mang tính đột phá cho hạ tầng khu Nam.

Mô hình giao thông đa tầng tiêu chuẩn quốc tế

Với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, dự án được triển khai theo hình thức tổng thầu EPC (chìa khóa trao tay) và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Đây là nút giao đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp, tương đương với các công trình hiện đại tại Singapore và Hàn Quốc.

Về thông số kỹ thuật, công trình được thiết kế là nút giao liên thông khác mức với các hạng mục chính:

Đảo xuyến trung tâm có bán kính 50m.

Hai hầm chui trên đường Rừng Sác dài khoảng 610m (bao gồm 150m hầm kín, rộng 10m).

Hệ thống các nhánh kết nối lên cao tốc với tốc độ thiết kế 40km/h.

Hoàn thiện đơn nguyên bên phải cao tốc Bến Lức - Long Thành, nâng quy mô lên 8 làn xe với tốc độ thiết kế 100km/h.

Phối cảnh nút giao đường Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Sở Xây dựng TP. HCM

Cơ cấu vốn và lộ trình thực hiện

Dự án có sự phân bổ nguồn vốn chi tiết nhằm đảm bảo tiến độ thi công. Cụ thể, hơn 1.162 tỷ đồng được dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Chi phí xây lắp và thiết bị chiếm khoảng 1.204 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí quản lý, tư vấn và dự phòng phí.

Việc áp dụng hình thức EPC cho phép nhà thầu chủ động từ khâu thiết kế đến thi công, giúp tối ưu hóa thời gian và đảm bảo tính đồng bộ kỹ thuật cho một công trình phức tạp như nút giao đa tầng này.

Xóa thế "lụy phà" cho khu vực Cần Giờ

Hiện nay, việc đi lại của người dân tại các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông và Long Hòa, TP.HCM vẫn phụ thuộc chủ yếu vào phà Bình Khánh. Điểm giao thông này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải trong các dịp lễ, Tết hoặc khi thời tiết xấu.

Khi hoàn thành, nút giao Rừng Sác - Bến Lức - Long Thành sẽ tạo ra kết nối trực tiếp, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM về Cần Giờ. Điều này không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận y tế, giáo dục mà còn tăng cường năng lực ứng cứu, sơ tán khẩn cấp cho khu vực ven biển.

Động lực phát triển liên vùng

Dự án đóng vai trò mắt xích quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển của TP.HCM về phía Nam, tăng cường liên kết với các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Trong tương lai, khi kết hợp với cầu Cần Giờ và định hướng hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, một trục giao thông huyết mạch mới sẽ hình thành.

Hệ thống hạ tầng đồng bộ này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch, dịch vụ logistics và tái phân bổ dân cư, đưa Cần Giờ từng bước trở thành đô thị biển hiện đại và là cực tăng trưởng mới của thành phố.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể được điều chỉnh theo quy hoạch thực tế của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức về tiến độ và pháp lý.