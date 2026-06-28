TP.HCM khởi công nút giao 3.000 tỷ đồng nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành Công trình giao thông đa tầng hiện đại theo tiêu chuẩn Singapore và Hàn Quốc sẽ chính thức khởi công vào ngày 1/7, mở ra không gian phát triển mới cho Cần Giờ.

Vào sáng ngày 1/7, TP.HCM chính thức khởi công dự án nút giao giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được triển khai theo hình thức tổng thầu EPC (chìa khóa trao tay) và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Thiết kế đa tầng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế

Dự án nút giao Rừng Sác được thiết kế theo mô hình giao thông đa tầng phức hợp, một kỹ thuật hạ tầng tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Theo đánh giá từ các chuyên gia quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình này tương đương với các hệ thống giao thông hiện đại tại Singapore và Hàn Quốc.

Phối cảnh nút giao đường Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Cấu trúc kỹ thuật của nút giao bao gồm một đảo xuyến trung tâm với bán kính 50m và hai hầm chui trên đường Rừng Sác có tổng chiều dài khoảng 610m. Trong đó, phần hầm kín dài 150m, rộng 10m. Hệ thống các nhánh kết nối lên cao tốc được thiết kế với tốc độ 40km/h. Đặc biệt, trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, một đơn nguyên bên phải sẽ được xây dựng bổ sung để hoàn thiện quy mô 8 làn xe theo quy hoạch, cho phép tốc độ thiết kế lên đến 100km/h.

Về cơ cấu tài chính, trong tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng, hơn 1.162 tỷ đồng được dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Chi phí xây lắp và thiết bị chiếm khoảng 1.204 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng phí.

Giải bài toán kết nối và thúc đẩy kinh tế khu vực Cần Giờ

Công trình này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho hạ tầng khu vực Cần Giờ. Hiện nay, việc di chuyển của người dân tại các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông và Long Hòa (TP.HCM) vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào phà Bình Khánh. Tình trạng quá tải tại bến phà thường xuyên xảy ra vào các dịp lễ, Tết hoặc khi thời tiết xấu, gây cản trở giao thương.

Khi nút giao hoàn thành, đường Rừng Sác sẽ kết nối trực tiếp vào mạng lưới cao tốc quốc gia, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển vào trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận. Điều này không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục mà còn tăng cường năng lực ứng cứu, sơ tán trong các tình huống khẩn cấp tại khu vực ven biển.

Ở tầm nhìn rộng hơn, dự án góp phần hoàn thiện trục giao thông liên vùng, kết nối TP.HCM với các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Khi kết hợp với các dự án chiến lược trong tương lai như cầu Cần Giờ hay tuyến metro tốc độ cao, khu vực phía Nam thành phố sẽ hình thành một hành lang kinh tế mới, thúc đẩy mạnh mẽ các ngành du lịch, logistics và dịch vụ.

Động lực từ đầu tàu kinh tế TP.HCM

Việc khởi công nút giao 3.000 tỷ đồng là một phần trong kế hoạch đồng loạt triển khai các công trình hạ tầng quy mô lớn với tổng vốn hơn 381.000 tỷ đồng của TP.HCM. Đây là minh chứng cho nỗ lực duy trì vị thế đầu tàu kinh tế của thành phố.

Năm 2025, TP.HCM đạt mức tăng trưởng GRDP 7,53%, đóng góp 23,11% vào tăng trưởng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người của thành phố ước đạt khoảng 8.944 USD - 8.994 USD (tương đương khoảng 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần so với bình quân chung toàn quốc. Việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng chiến lược như nút giao Rừng Sác sẽ là nền tảng để thành phố tiếp tục bứt phá và tái phân bổ dân cư một cách hiệu quả.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.