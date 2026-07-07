TP.HCM: Khởi tố 12 bị can lừa đảo 900 tỷ đồng qua hợp đồng kỳ nghỉ Công an TP.HCM vừa khởi tố 12 bị can liên quan đến vụ lừa đảo quy mô lớn tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của gần 10.000 khách hàng thông qua thủ đoạn ký kết hợp đồng nghỉ dưỡng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả của quá trình đấu tranh với tội phạm lừa đảo thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ" xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Triệt phá đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, các lực lượng nghiệp vụ đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 05 Lê Quý Đôn (Phường Xuân Hòa), số 40A - 40B Út Tịch (Phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (Phường Bến Thành), TP.HCM.

Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn với số lượng bị hại nhiều, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng đến tổ chức hội thảo và tư vấn gian dối.

Quá trình điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết. Cơ quan Công an đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản và giao dịch liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Thủ đoạn tinh vi và vai trò của các đối tượng cầm đầu

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM. Bị can Đinh Sơn Hải, với vai trò Giám đốc kinh doanh, là người trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo và tìm kiếm bị hại

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc bị lôi kéo bằng phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác phá án.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng bá với cam kết lợi nhuận cao. Người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp và năng lực thực tế của dự án trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý.