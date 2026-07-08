TP.HCM lấy ý kiến đặt tên các ga Metro: Xây dựng hệ thống nhận diện đồng bộ và dễ nhớ Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM thực hiện khảo sát cộng đồng về nguyên tắc đặt tên, màu sắc và ký hiệu cho mạng lưới 27 tuyến Metro quy hoạch dài hơn 1.000 km.

TP.HCM đang triển khai khảo sát diện rộng nhằm thu thập ý kiến người dân về phương án đặt tên cho các tuyến và nhà ga thuộc hệ thống đường sắt đô thị (Metro). Đây là một phần trong đề án nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận diện thống nhất, đảm bảo tính tiện lợi, dễ nhớ và phản ánh đúng giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương.

Khảo sát xây dựng bộ tiêu chuẩn đặt tên nhà ga

Theo khảo sát do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM thực hiện, nội dung lấy ý kiến tập trung vào việc đánh giá hệ thống tên gọi hiện nay và đề xuất các nguyên tắc đặt tên trong tương lai. Các tiêu chí quan trọng được đưa ra bao gồm: tên gọi phải ngắn gọn, dễ phát âm đối với cả người bản địa và khách quốc tế; gắn liền với địa danh truyền thống hoặc các công trình hạ tầng trọng điểm.

Cụ thể, người dân có thể lựa chọn đặt tên ga theo các di tích lịch sử - văn hóa, các trục đường lớn hoặc các công trình quan trọng như bệnh viện, trường học, sân bay và trung tâm thương mại. Việc gắn tên ga với những địa danh quen thuộc như Bến Thành, Chợ Lớn hay Thủ Thiêm được kỳ vọng sẽ giúp hành khách dễ dàng định vị không gian đô thị.

Khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên. (Ảnh: Quỳnh Trần).

Bên cạnh tên gọi, khảo sát cũng lấy ý kiến về hệ thống ký hiệu, tên viết tắt, số thứ tự và màu sắc nhận diện cho từng tuyến Metro. Các phương án đặt tên tuyến bao gồm: theo số thứ tự (Tuyến 1, Tuyến 2...), theo màu sắc (Tuyến Đỏ, Tuyến Xanh...), hoặc kết hợp giữa số, màu sắc và điểm đầu - cuối của lộ trình.

Khắc phục những bất cập trong cách đặt tên hiện hữu

Hiện tại, TP.HCM đã đưa vào khai thác tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) với 14 nhà ga. Tuy nhiên, hệ thống tên gọi được xây dựng từ gần 20 năm trước đang bộc lộ một số điểm chưa hợp lý, dễ gây nhầm lẫn cho hành khách. Điển hình là trường hợp ga cuối mang tên Bến xe Suối Tiên nhưng lại tọa lạc cạnh Bến xe Miền Đông mới, trong khi Khu du lịch Suối Tiên nằm cách đó hơn 3 km. Ngược lại, nhà ga nằm gần khu du lịch này nhất hiện đang mang tên Đại học Quốc gia.

Khách chờ lên tàu ở ga Bến Thành của metro Bến Thành - Suối Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng).

Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, TP.HCM đang nghiên cứu các mô hình thành công từ London, Tokyo và New York. Tại các đô thị này, tên nhà ga luôn ưu tiên tính ổn định lâu dài và gắn chặt với các khu vực kinh tế - xã hội sầm uất để hạn chế việc phải đổi tên sau khi dự án đã đi vào vận hành chính thức.

Tầm nhìn mạng lưới Metro 1.000 km sau khi mở rộng địa giới

Sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mạng lưới Metro trên địa bàn mới đã phát sinh tình trạng trùng số hiệu giữa các tuyến do quy hoạch riêng lẻ trước đây. Theo quy hoạch mới nhất, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM sẽ bao gồm 27 tuyến với tổng chiều dài vượt mốc 1.000 km. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố sẽ mở rộng mạng lưới Metro lên khoảng 200 km.

Việc chuẩn hóa tên gọi ngay từ giai đoạn này là bước đi cần thiết để tránh xung đột dữ liệu và tạo thuận lợi cho công tác quản lý vận hành. Hệ thống tên gọi mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn góp phần quảng bá các giá trị lịch sử và danh nhân của thành phố thông qua việc đặt tên theo các địa danh như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ hay các khu vực trọng điểm như Sân bay Tân Sơn Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin quy hoạch và tên gọi các dự án hạ tầng có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh chính thức từ cơ quan chức năng.