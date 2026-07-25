TP.HCM mở rộng đường Tố Hữu lên 7 làn xe kết nối Trung tâm hành chính 29.600 tỷ TP.HCM thống nhất chủ trương mở rộng đường Tố Hữu tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ 4 lên 7 làn xe nhằm đồng bộ hạ tầng với dự án Trung tâm hành chính 29.600 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ đạo nghiên cứu cải tạo, mở rộng đường Tố Hữu đoạn từ đại lộ Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Cơ Thạch từ 4 lên 7 làn xe. Động thái này nhằm tăng cường năng lực giao thông kết nối cho dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính thành phố có tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Mở rộng tuyến đường Tố Hữu và điều chỉnh cao độ cầu cạn R1

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các sở, ngành liên quan đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ thi công toàn khu vực. Thành phố giao Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn bổ sung phương án mở rộng đường Tố Hữu vào hồ sơ dự án, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát phương án thiết kế để bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị. Đối với hạng mục cầu cạn trên tuyến R1, thành phố thống nhất điều chỉnh cao độ thiết kế nhằm khớp nối đồng bộ với quy hoạch Quảng trường trung tâm, không làm thay đổi mục tiêu đầu tư ban đầu và tuân thủ các quy định pháp luật.

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao rà soát toàn bộ khối lượng đã thi công, tận dụng tối đa vật tư, thiết bị có thể tái sử dụng. Đơn vị này phối hợp cùng Sở Tài chính thực hiện quản lý, quyết toán chi phí theo quy định nhằm tránh thất thoát tài sản công.

Toàn cảnh công trường dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP. HCM.

Quy mô kỹ thuật dự án Quảng trường và Trung tâm hành chính mới

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM nằm tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT với tổng vốn gần 29.600 tỷ đồng. Công trình đã chính thức khởi công vào cuối tháng 4/2026 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Hồ sơ quy hoạch và thiết kế dự án xác định các chỉ tiêu kỹ thuật chính gồm:

Khu Trung tâm hành chính - chính trị: Tổng diện tích sàn khoảng 272.000m², quy mô chiều cao khoảng 30 tầng, vị trí tiếp giáp các đại lộ Mai Chí Thọ, đường Tố Hữu và đường Nguyễn Cơ Thạch. Công trình thiết kế đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, cùng khả năng tiếp đón 1.500–2.000 lượt người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính mỗi ngày.

Tổng diện tích sàn khoảng 272.000m², quy mô chiều cao khoảng 30 tầng, vị trí tiếp giáp các đại lộ Mai Chí Thọ, đường Tố Hữu và đường Nguyễn Cơ Thạch. Công trình thiết kế đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, cùng khả năng tiếp đón 1.500–2.000 lượt người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính mỗi ngày. Nhà hát và trung tâm hội nghị: Khối công trình đa năng có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Khối công trình đa năng có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi. Quảng trường trung tâm: Sức chứa đạt khoảng 268.000 người cho các sự kiện chính trị và lên đến 500.000 người đối với các lễ hội văn hóa quy mô lớn.

Sức chứa đạt khoảng 268.000 người cho các sự kiện chính trị và lên đến 500.000 người đối với các lễ hội văn hóa quy mô lớn. Công viên trung tâm: Tích hợp hồ nước điều hòa rộng khoảng 12ha, tạo không gian phục vụ các hoạt động cộng đồng, trình diễn nhạc nước và pháo hoa.

Đường Tố Hữu cùng các trục giao thông chính được nâng cấp trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế. Năm 2025, tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 7,53%, đóng góp 23,11% vào quy mô kinh tế cả nước, GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 8.944 - 8.994 USD (tương đương 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần bình quân chung toàn quốc.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và phương án thiết kế giao thông có thể tiếp tục được cập nhật, điều chỉnh theo các quyết định chính thức từ cơ quan chức năng.