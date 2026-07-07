TP.HCM: Nút giao Mỹ Thủy 4 tầng quy mô 3.600 tỷ đồng dự kiến về đích quý III/2026 Với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, nút giao Mỹ Thủy đã đạt 80% khối lượng và hoàn tất giải phóng mặt bằng, đặt mục tiêu vận hành toàn bộ vào quý III/2026.

Dự án nút giao Mỹ Thủy tại TP.HCM đã chính thức bước vào giai đoạn thi công cao điểm sau khi hoàn tất thu hồi 100% diện tích đất cần thiết. Công trình trọng điểm này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ cảng Cát Lái, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu Đông thành phố.

Hoàn tất giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công thực tế

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), toàn bộ 199 hồ sơ bồi thường thuộc dự án thành phần 2 đã được xử lý dứt điểm. Tổng diện tích gần 166.278 m² đất đã được bàn giao đầy đủ cho đơn vị thi công, tạo điều kiện để triển khai đồng loạt các hạng mục còn lại.

Phối cảnh nút giao Mỹ Thủy

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt gần 80%. Tại khu vực cầu vượt rẽ trái từ Phường Cát Lái đi cầu Phú Mỹ, các nhà thầu đã hoàn thành phần lớn kết cấu mố và trụ cầu. Hiện công nhân đang khẩn trương lắp dầm thép để liên kết các nhịp cầu. Việc có mặt bằng sạch được xem là bước ngoặt lớn, giúp tháo gỡ nút thắt kéo dài nhiều năm do vướng mắc về đất đai.

Chi tiết quy hoạch nút giao 4 tầng đầu tiên tại TP.HCM

Nút giao Mỹ Thủy được thiết kế với cấu trúc 4 tầng phức hợp nhằm tổ chức lại luồng giao thông, tách biệt các dòng xe di chuyển để giảm thiểu xung đột. Các hạng mục chính bao gồm:

Tầng 1: Hệ thống hầm chui rẽ trái từ đường Võ Chí Công vào cảng Cát Lái.

Hệ thống hầm chui rẽ trái từ đường Võ Chí Công vào cảng Cát Lái. Tầng 2: Các đường nhánh và cầu Kỳ Hà 3, cầu Kỳ Hà 4 phục vụ lưu thông mặt đất.

Các đường nhánh và cầu Kỳ Hà 3, cầu Kỳ Hà 4 phục vụ lưu thông mặt đất. Tầng 3: Cầu vượt trên trục đường Võ Chí Công.

Cầu vượt trên trục đường Võ Chí Công. Tầng 4: Cầu vượt rẽ trái từ Phường Cát Lái đi cầu Phú Mỹ với quy mô hai làn xe ô tô.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn triển khai. Nhiều hạng mục thuộc giai đoạn 1 và 2 đã đưa vào vận hành từ năm 2019-2021. Từ cuối năm 2023, các hạng mục như cầu vượt rẽ trái và cầu Kỳ Hà 4 đã được tái khởi động. Theo kế hoạch, giai đoạn 3 bắt đầu từ tháng 3/2025 để hoàn thiện cầu vượt trên đường Võ Chí Công và nhánh phải cầu Kỳ Hà 3.

Đây là nút giao thông 4 tầng đầu tiên của TP. HCM

Tác động chiến lược đến kinh tế và logistics khu Đông

Với tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 3.600 tỷ đồng, nút giao Mỹ Thủy đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Khi hoàn thiện vào quý III/2026, công trình sẽ kết hợp đồng bộ với các dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Lương Định Của và nút giao An Phú để tạo thành hành lang di chuyển thông suốt.

Khu vực Phường Cát Lái và Phường Phú Hữu sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm ùn tắc, tạo dư địa phát triển mạnh mẽ cho ngành vận tải, logistics và thị trường bất động sản. Điều này phù hợp với vị thế của TP.HCM - đầu tàu kinh tế cả nước với mức tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 7,53%, đóng góp hơn 23% vào quy mô kinh tế toàn quốc.

Thông tin lưu ý

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Tiến độ thực tế phụ thuộc vào điều kiện thi công và nguồn vốn giải ngân theo từng giai đoạn.