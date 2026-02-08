TP.HCM phát triển hành lang logistics nối cụm cảng biển với sân bay Long Thành TP.HCM ban hành kế hoạch phát triển logistics 2025-2035, tập trung kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ với sân bay quốc tế Long Thành.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định này đặt trọng tâm vào việc hình thành hành lang logistics đa phương thức kết nối cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ với sân bay quốc tế Long Thành, tạo bước đột phá cho hạ tầng vận tải khu vực phía Nam.

Quy hoạch hành lang logistics và hạ tầng đường sắt liên vùng

Việc phát triển hành lang logistics mới nhằm tối ưu hóa khả năng lưu thông hàng hóa giữa các cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng. Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai mạng lưới đường sắt liên vùng dựa trên Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, trọng tâm là sớm triển khai xây dựng ga An Bình trở thành ga liên vận quốc tế. Dưới vai trò là trung tâm logistics đường sắt, ga An Bình sẽ kết nối trực tiếp các khu, cụm công nghiệp với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, đồng thời liên kết TP.HCM với các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các cửa khẩu quốc tế.

TP.HCM phát triển hành lang logistics kết nối cụm cảng nước sâu với sân bay quốc tế Long Thành.

Mục tiêu trở thành cực tăng trưởng logistics vùng Đông Nam Bộ

Kế hoạch hành động hướng tới xây dựng vùng động lực tăng trưởng logistics Đông Nam Bộ bao gồm TP.HCM cùng các địa phương kết nối qua các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và Quốc lộ 51 trải dài qua Tây Ninh, Đồng Nai. TP.HCM đóng vai trò là trung tâm điều phối, sở hữu lực lượng lớn doanh nghiệp logistics đầu ngành và mạng lưới hạ tầng vận tải đồng bộ.

Thành phố hiện sở hữu hệ thống cảng biển nước sâu hiện đại, đảm nhận tổng sản lượng hàng hóa thông qua chiếm khoảng 70% - 75% cả nước, tương đương 356,03 triệu tấn. Trong đó, khối lượng hàng container xuất nhập khẩu đạt 13,9 triệu TEUs, tăng 10% so với năm 2024.

Hệ thống cảng biển nước sâu đóng vai trò trung tâm điều phối cho cả vùng Đông Nam Bộ.

Phát triển Khu thương mại tự do và các trung tâm logistics quốc tế

Nhằm thúc đẩy mô hình logistics thông minh và xanh, TP.HCM đang triển khai thành lập Khu thương mại tự do gắn liền với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, đồng thời xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế với các cơ chế ưu đãi vượt trội. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao chuỗi giá trị và sức cạnh tranh cho toàn vùng.

Mục tiêu đến giai đoạn 2026-2035, TP.HCM sẽ xây dựng ít nhất 01 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế. Giai đoạn 2036-2050, thành phố phấn đấu có ít nhất 02 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế.

Chỉ tiêu phát triển kinh tế ngành logistics đến năm 2035

TP.HCM đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho ngành logistics từ nay đến năm 2035 bao gồm:

Đóng góp GRDP: Đạt từ 8% đến 10% tổng sản phẩm trên địa bàn.

Đạt từ 8% đến 10% tổng sản phẩm trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng: Bật tăng bình quân 13% - 16% mỗi năm.

Bật tăng bình quân 13% - 16% mỗi năm. Tỷ lệ thuê ngoài (3PL): Đạt từ 70% đến 80%.

Đạt từ 70% đến 80%. Tối ưu chi phí: Giảm chi phí logistics xuống còn 11% - 14% GRDP.

Giảm chi phí logistics xuống còn 11% - 14% GRDP. Chuyển đổi số: 80% - 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng giải pháp công nghệ số trong quản lý kho bãi, vận tải và phân phối.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch hạ tầng và tiến độ thực hiện các dự án logistics có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch chính thức từ cơ quan nhà nước.